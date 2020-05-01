В Україні підтверджено 455 нових випадків захворювання на COVID-19 – РНБО

Кількість хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні зросла на 455, повідомляє 1 травня сайт Ради нацбезпеки і оборони. Згідно з даними інтерактивної мапи відомства, загальна кількість випадків зросла до 10 861, з них 272 – летальних випадків. Водночас 1413 пацієнтів одужали.

За даними РНБО, за минулу добу 11 людей померли, 175 – одужали.

«Усього в Україні досліджено 118 545 зразків методом ПЛР. На амбулаторному лікуванні 7 526 пацієнтів, з них 610 дітей та 1 785 медпрацівників. Загалом потребували госпіталізації 3 335 осіб, з них 144 дітей та 369 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 143 людини, у тому числі одна дитина та 10 медиків», – додали у Центрі громадського здоров’я МОЗ.

За даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 1 травня загальна кількість випадків захворювання на COVID-19 у світі перевищує 3 мільйони (3 257 996), понад мільйон людей одужали, більш ніж 233 тисячі померли.​