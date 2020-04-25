Коронавірус у Запоріжжі: гуртожиток закрили на карантин через спалах COVID-19 – фоторепортаж

У мерії міста повідомили, що «відбулося масове зараження в одній точці, 13 випадків з 35 перевірених. Майже 50% дали позитивний результат на тест. Це була лише перевірка одного поверху – п’ятого поверху п’ятиповерхового гуртожитку. Гуртожиток повністю закрили для відвідування. Всіх, хто отримав позитивний тест, відправили до лікарні на лікування. Тестування мають пройти всі мешканці гуртожитку». Поліція огородила стрічками майданчик довкола входу до закритого на карантин гуртожитку. На місці чергують представники правоохоронних органів, які пропускають до будівлі лише його мешканців та медиків. Міська влада зобов’язалася забезпечити закритий на карантин гуртожиток продуктами харчування.
За даними МОЗ, станом на ранок 25 квітня в Україні зафіксовано 8125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. 201 людина померла, одужали загалом 782 людини.
За даними МОЗ, станом на ранок 25 квітня в Україні зафіксовано 8125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. 201 людина померла, одужали загалом 782 людини.
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