У Запоріжжі тестуватимуть контактних осіб мешканців закритого на карантин гуртожитку

У Запоріжжі розшукують та проводять перевірку на коронавірус всіх осіб, які контактували з хворими мешканцями закритого на карантин гуртожитку. Серед таких як персонал комунальних підприємств, які обслуговували гуртожиток, так і колеги хворих по роботі, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Зокрема, тестування пройшли працівники одного з медзакладів Запоріжжя, де працювала перша захворіла на COVID-19 жителька гуртожитку. Як повідомили у мерії, коронавірус у контактних з нею медпрацівників не було виявлено.

«Сьогодні всі контактери виявляються засобом опитування, а далі вони обстежуються їхніми сімейними лікарями. На сьогодні коло таких контактних, окрім гуртожитку, всі 100% визначено і проходить режим перевірки. Зокрема, у нас були слюсарі, які працювали на цьому поверсі (де жила перша хвора, – ред.) по заміні труб. Це працівники комунального підприємства. Вони вже сьогодні доставлені до лікарні, у них взяли аналізи, і вони чекають на результат. Теж саме з працівницею медзакладу, що була хвора. Вже давно провели тестування. Там у контактерів нема хвороби», – повідомив журналістам радник мера Запоріжжя, представник місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Валерій Еделев.

За даними запорізького порталу «Гвозди.Запорожье», перша виявлена у гуртожитку хвора на COVID-19 – медсестра одного з пологових будинків Запоріжжя.

На ранок 26 квітня у закритому на карантин гуртожитку Запоріжжя обстежили 138 людей з близько 150 його мешканців та виявлено 15 людей з позитивними результатами тесту на коронавірус. Всі, хто отримав позитивний тест на коронавірус, наразі шпиталізовані до лікарень міста. Більшість з них не мають симптомів захворювання на COVID-19.

«У сьомій медчастині – дев’ять людей. А шестеро людей, що мають ознаки та діагностику, яка супроводжується температурою та кашлем, спрямовані до інфекційної лікарні. Інші перебувають під наглядом лікаря. Всі інші перебувають на самоізоляції. Відбувається масове тестування мешканців гуртожитку. І вони будуть знаходиться на карантині упродовж 14 днів, як рекомендовано протоколом і рекомендаціями Міністерства охорони здоров’я», – додав Еделев.

Також 26 квітня міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалено провести перевірку дотримання норм карантину в усіх гуртожитках міста. Крім того балансоутримувачі гуртожитків мають скласти списки всіх, хто у них мешкає, та проінструктувати їх керівників про те, як діяти в разі виявлення хворих на COVID-19.

Напередодні, 25 квітня міська влада Запоріжжя закрила на карантин один з гуртожитків міста, де тест на коронавірус показав позитивний результат у 13 людей. Захворювання спочатку виявили в однієї з мешканок гуртожитку, яку шпиталізували до обласної інфекційної лікарні. Після проведення тестування осіб, які проживали з нею на одному поверсі гуртожитку, було виявлено й інших інфікованих.