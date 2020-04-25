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25 квітня 2020, Київ 13:54
Новини | Коронавірус

Потреби залучати студентів для протидії COVID-19 наразі немає – Степанов

Якщо виникне потреба, МОЗ буде залучати студентів-медиків, які виявили бажання допомогти, повідомив міністр

На даний час в Україні немає потреби залучати студентів медичних вишів та інтернів до протидії коронавірусній інфекції, заявив під час онлайн-брифінгу 25 квітня міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, студентів-медиків планували залучати на добровільній основі, для цього вона мали заповнити спеціальні документи.

«На сьогодні такої потреби немає. У нас повністю вистачає наших медпрацівників... Але якщо виникне така потреба, то у нас є всі дані щодо наших добровольців, які вони заповнили, і тоді їх залучатимуть», – сказав міністр.

Станом на ранок 25 квітня в Україні виявили понад вісім тисяч випадків COVID-19.

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