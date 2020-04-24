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24 квітня 2020, Київ 11:55
Новини | Коронавірус

Степанов заявив, що лікарні першої хвилі заповнені хворими на COVID-19 на 20%

Степанов запевнив, що у визначених МОЗ 242 лікарнях першої хвилі залишаються вільними близько 43 тисяч місць

Станом на 24 квітня лікарні першої хвилі заповнені хворими на коронавірус лише на 20 відсотків. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Він зазначив, що у визначених МОЗ 242 лікарнях першої хвилі залишаються вільними близько 43 тисяч місць.

За словами міністра, в окремих лікарнях заповненість сягає 50 відсотків, але дефіциту місць немає.

«На сьогодні жодних підстав в жодному регіоні Україні немає для того, щоб стверджувати, що не вистачає ліжок або лікарні не приймають хворих на коронавірусну хворобу. Ситуація повністю контрольована», – зазначив Степанов.

За даними МОЗ, в Україні станом на ранок 24 квітня коронавірусне захворювання COVID-19 виявили у 7 647 людей. Протягом минулої доби виявлено 477 нових випадків захворювання. При цьому одужала вже 601 людина, померли – 193.

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