Степанов заявив, що лікарні першої хвилі заповнені хворими на COVID-19 на 20%

Станом на 24 квітня лікарні першої хвилі заповнені хворими на коронавірус лише на 20 відсотків. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Він зазначив, що у визначених МОЗ 242 лікарнях першої хвилі залишаються вільними близько 43 тисяч місць.

За словами міністра, в окремих лікарнях заповненість сягає 50 відсотків, але дефіциту місць немає.

«На сьогодні жодних підстав в жодному регіоні Україні немає для того, щоб стверджувати, що не вистачає ліжок або лікарні не приймають хворих на коронавірусну хворобу. Ситуація повністю контрольована», – зазначив Степанов.

За даними МОЗ, в Україні станом на ранок 24 квітня коронавірусне захворювання COVID-19 виявили у 7 647 людей. Протягом минулої доби виявлено 477 нових випадків захворювання. При цьому одужала вже 601 людина, померли – 193.