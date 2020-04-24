Чемпіонат Європи з легкої атлетики скасували через коронавірус

Європейська легкоатлетична асоціація скасувала чемпіонат Європи з легкої атлетики.
Змагання мали відбутися у Парижі 25-26 серпня.
«Європейська легкоатлетична асоціація вирішила скасувати змагання з урахуванням думки медичної комісії Французької легкоатлетичної федерації після оцінки можливих ризиків для публіки і офіційних осіб», – мовиться у повідомленні.
Через пандемію коронавірусу у всьому світі скасовують спортивні змагання.
Раніше вперше з часів Другої світової війни скасували найпрестижніший турнір серії «Великого Слему» Wimbledon.
Станом на ранок 24 квітня у світі від коронавірусу померли 190 788 людей. Захворіли на COVID-19 понад 2,7 мільйона людей, одужали більше, ніж 4,6 мільйона.
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