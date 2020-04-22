У Нідерландах скасували королівський парад кораблів, що проходить раз на 5 років

Королівський парад вітрильників і кораблів SAIL Amsterdam, що проходить раз на п’ять років у столиці Нідерландів, скасовано. Цьогоріч подія була запланована на 16-22 серпня.

Організатори повідомили, що згідно з рішенням уряду, заборона на масові заходи через пандемію коронавірусу діятиме в країні принаймні до 1 вересня цього року. Після консультацій із мерією міста, портом Амстердама та головами провінції Північна Голландія було вирішено знову організувати SAIL Amsterdam у 2025 році.

«Ми були змушені ухвалити це рішення з важким серцем, тим не менш, ми впевнені, що це єдине правильне рішення», – повідомив на офіційному сайті параду співорганізатор події, голова амстердамського фонду SAIL Аріє Ян де Ваард.

Також він попросив всіх, хто з нетерпінням очікував на цей парад, зокрема екіпажі, волонтерів і партнерів, поставитися з розумінням до його скасування.

«Ми докладемо всіх зусиль, щоб SAIL Amsterdam повернувся у 2025 році у всій своїй красі. Тоді це буде однією з головних подій під час святкування 750-річчя Амстердама. Також пройде рівно пів століття з моменту проведення найпершого параду кораблів», – зазначив він.

Традиційно SAIL Amsterdam відкриває король або королева Нідерландів. Це один із найбільших і видовищних парадів морських суден у світі.

Великі історичні фрегати та сучасні вітрильні судна з багатьох країн світу у визначені дати (зазвичай у серпні) прибувають у порт столиці Нідерландів.

У 2005 році у параді взяв участь український фрегат «Херсонес».

Подія збирає більше ніж два мільйони туристів. Кожен охочий може піднятися на борт будь-якого судна безкоштовно.