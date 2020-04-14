Місце проведення «Євробачення» прийме хворих на COVID-19 

Концертний зал у Нідерландах, який мав у 2020 році приймати пісенний конкурс «Євробачення» замість цього з п’ятниці, 17 квітня, розкриє свої двері перед пацієнтами з коронавірусною інфекцією.

Ahoy Arena в Роттердамі тепер заповнена 88 лікарняними ліжками, щоб полегшити тягар для стаціонарних лікарень. Для пацієнтів, хворих на COVID-19, які потребують лікування, але не госпіталізації, виділений спеціальний зал.

«Деякі люди не в змозі вижити вдома, і про них потрібно дбати так, як вирішили їхні лікарі. Незабаром ми зможемо їх прийняти тут», – сказала директорка служби охорони здоров’я регіону Роттердам Саскія Баас.

Нідерланди є однією з небагатьох країн Європи, яка поки не запровадила повного карантину для стримування пандемії коронавірусної інфекції.

За останніми підрахунками, опублікованими 14 квітня, в Нідерландах зареєстровано 27 тисяч 279 інфікованих, померли 2 тисячі 945 людей.