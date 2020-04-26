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26 квітня 2020, Київ 14:18
Новини | Коронавірус

В Україні коронавірус підтвердили у 1 676 медиків – Степанов

Степанов зазначив, що найбільше хворих на COVID-19 медиків у Чернівецькій області

В Україні станом на ранок 26 квітня інфікування коронавірусом підтвердили у 1676 медпрацівників. За добу їх кількість зросла на 101. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Як зазначив глава МОЗ, найбільше хворих на COVID-19 медиків у Чернівецькій області.

За словами міністра, це пояснюється тим, що регіон став першим, де зафіксували вірус, і наразі там найбільша кількість підтверджених випадків захворювання.

В Україні станом на 26 квітня підтвердили 8 617 випадків захворювання на COVID-19. Померли від COVID-19 209 людей (108 чоловіків та 101 жінка), одужали 840.

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