В Україні коронавірус підтвердили у 1 676 медиків – Степанов

В Україні станом на ранок 26 квітня інфікування коронавірусом підтвердили у 1676 медпрацівників. За добу їх кількість зросла на 101. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Як зазначив глава МОЗ, найбільше хворих на COVID-19 медиків у Чернівецькій області.

За словами міністра, це пояснюється тим, що регіон став першим, де зафіксували вірус, і наразі там найбільша кількість підтверджених випадків захворювання.

В Україні станом на 26 квітня підтвердили 8 617 випадків захворювання на COVID-19. Померли від COVID-19 209 людей (108 чоловіків та 101 жінка), одужали 840.