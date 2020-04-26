У ЗСУ наразі 38 хворих на COVID-19, 18 людей одужали

Станом на ранок 26 квітня у Збройних силах України 38 хворих на COVID-19, одужали 18 людей, померли двоє. Про це повідомляє Командування медичних сил Збройних Сил України.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 368 осіб. Кількість особового складу у якого закінчується ізоляція у найближчих три доби – 35 осіб», – мовиться у повідомленні.

За минулу добу зареєстрували один новий випадок захворювання, хворий перебуває у Чернівецькому військовому госпіталі. Стан його здоров’я задовільний, симптоми захворювання відсутні.

В Україні станом на 26 квітня підтвердили 8 617 випадків захворювання на COVID-19. Померли від COVID-19 209 людей (108 чоловіків та 101 жінка), одужали 840.