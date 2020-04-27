Британський прем’єр одужав після COVID-19 і повернувся до роботи

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який перехворів на спричинене коронавірусом захворювання COVID-19, 27 квітня повернувся до роботи.

Джонсон повернувся на Даунінг-стріт через місяць після того, як стало відомо про його хворобу. На початку квітня прем’єр-міністр був госпіталізований, три дні він провів у палаті інтенсивної терапії.

Вийшовши з лікарні через тиждень, Джонсон подякував лікарям і медсестрам за те, що вони врятували його життя. Після виписки він ще два тижні проходив реабілітацію.

Вранці 27 квітня прем’єр-міністр вперше після одужання виступив із заявою. За словами Джонсона, Британія, ймовірно, подолала пік епідемії – в останні дні число госпіталізованих із коронавірусною інфекцією зменшується.

У той же час, за словами прем’єра, поки ще рано знімати карантин й інші обмеження. Джонсон пообіцяв розробити план поступового ослаблення обмежень, закликавши опозицію до консультацій.

Джонсон знову назвав епідемію коронавірусу найсерйознішим викликом, з яким стикалася країна з часів Другої світової війни.

За офіційними даними, в Британії виявлено понад 152 тисячі інфікованих коронавірусом, це шосте місце в світі. Померли від інфекції понад 20 тисяч людей.

В останні дні темпи зростання числа хворих знижуються, як і число госпіталізованих.

Уже понад місяць у країні діє карантин, заборонено виходити з дому без нагальної потреби.