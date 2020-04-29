Боріс Джонсон та його наречена повідомили про народження сина

У прем’єр-міністра Великої Британії Боріса Джонсона та його нареченої Керрі Сімондс вранці 29 квітня народився син.

Як повідомила речниця пари, мати і дитина почуваються «дуже добре».

ВВС зазначає, що Джонсон, який нещодавно вилікувався від COVID-19, був присутній на пологах у одній з лондонських лікарень.

У вересні 2018 року Джонсон і його друга дружина, мати його чотирьох дітей, оголосили, що знаходяться в процесі розлучення. Приблизно тоді ж з’явилися чутки про те, що політик зустрічається з Керрі Сімондс, яка працювала в його штабі на виборах мера Лондона в 2012 році.

Пара повідомила про заручини 1 березня, тоді ж стало відомо, що вони чекають на дитину.

В той час як 32-річна Сімондс вперше стала матір’ю, 55-річний Джонсон офіційно став батьком вп’яте. ЗМІ повідомляли, що він також є батьком позашлюбної дитини від мистецтвознавиці Гелен Макінтайр. У 2019 році Джонсон під час радіо ефіру відмовився відповісти прямо, скільки у нього дітей.