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05 травня 2020, Київ 13:40
Новини | Коронавірус

Британія вийшла на перше місце в Європі за кількістю смертей від COVID-19

Станом на 5 травня у Британії нараховують 32 313 смертей, пов’язаних з коронавірусною інфекцією, при майже 192 тисячах інфікованих

У Великій Британії від COVID-19 станом на ранок 5 травня померли понад 32 тисячі людей, що є найвищим показником серед країн Європи. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на Управління національної статистики Сполученого королівства.

Наразі у країні нараховують 32 313 смертей, пов’язаних з коронавірусною інфекцією, при майже 192 тисячах інфікованих.

Таким чином Британія обійшла Італію, де зафіксовано трохи більше, ніж 29 тисяч смертей.

У світі на COVID-19 захворіли вже майже 3,6 мільйона людей. Більш ніж 250 тисяч людей померли, одужали понад 1,1 мільйона.

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