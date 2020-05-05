ВООЗ заявляє про відсутність доказів поширення коронавірусу з лабораторії в Китаї

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявляє, що уряд Сполучених Штатів не надав жодних доказів на підтвердження «спекулятивних» тверджень чиновників адміністрації Трампа, що новий коронавірус бере свій початок у лабораторії міста Ухань у Китаї. Раніше офіційний Пекін відкинув цю теорію як «божевільну».

Президент США Дональд Трамп неодноразово говорив, що має докази виникнення вірусу в лабораторії в Ухані. Частина науковців вважає, що в 2019 році вірус поширився з тварин на людей на ринку морепродуктів у цьому ж місті. Державний секретар США Майк Помпео заявив 3 травня, що США мають «величезні докази» на підтвердження теорії поширення вірусу з лабораторії.

Адміністрація Трампа не надала таких доказів ВООЗ, заявив директор міжнародної організації з надзвичайних ситуацій Майкл Раян. «Як і будь-яка організація, яка ґрунтує свої висновки на доказах, ми будемо готові отримувати будь-яку інформацію щодо походження вірусу», – сказав Раян.

Високопосадовець ВООЗ додав, що його організація цінує дані китайських учених та обмін знаннями, щоб «знайти відповіді разом», але застерігає від політизації цього питання.

Китайські державні ЗМІ звинуватили Помпео і Трампа в «поширенні брехні» та наголосили, що в разі наявності у США доказів Вашингтон має їх надати.