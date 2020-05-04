Кличко повідомив порядок послаблення карантину в Києві

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, який планується порядок послаблення карантинних обмежень у столиці.

Зокрема, написав він у соцмережах, першим кроком стане дозвіл продавати каву на винос із дотриманням усіх норм, правил безпеки й регламентів – рішення про це, а також про регламент роботи кав’ярень міська комісія з надзвичайних ситуацій має ухвалити вже 5 травня.

Загалом же перший етап послаблень, відповідно до рішення уряду, має початися з 12 травня. При цьому в Києві планують відкрити:

📍 Непродовольчі магазини (загальною площею до 300 м2), із вимогою присутності не більше як 1 відвідувача на 10 м2 площі приміщення і з обов’язковою санітарною обробкою приміщення двічі на день; при цьому великі торгові центри і магазини в них на першому етапі не відкриють.

📍 Перукарні й салони краси (за попереднім записом і не більше ніж 1 клієнта на кожну послугу одночасно), з вимогою санітарної обробки (або кварцування) робочого місця після кожного клієнта.

📍 Кав’ярні й ресторани (на винос), із вимогою санітарної обробки приміщення двічі на день.

📍 Парки і сквери – групами не більше від двох людей або, якщо з дітьми, – двоє дорослих, двоє дітей.

📍 Тимчасові споруди (ларки), із забороною споживання їжі й напоїв на місці.

📍 Невеликі виробництва непродовольчих товарів і підприємства побутового обслуговування (ательє, побутові послуги й інші), із дотримання вимоги не більше ніж 1 співробітника на 10 м2 і не більше як 1 клієнта на 10 м2.

📍 Адвокатські і нотаріальні бюро, аудитори, з вимогою не більше ніж 1 відвідувача на 10 м2 площі приміщення.

📍 Автокінотеатри.

При цьому, наголосив Кличко, у всіх установах і на підприємствах мають діяти такі норми:

⭕️ Обов’язкова термометрія співробітників і відвідувачів.

⭕️ Обов’язкове дотримання правил безпеки.

⭕️ Якщо клієнт без маски – його або не впускають у приміщення, або це відповідальність надавача послуг (він повинен забезпечити клієнта маскою).

Водночас, зазначив мер, на першому етапі послаблень зачиненими залишаться:

📍 школи;

📍 дитячі садочки;

📍 дитячі майданчики;

📍 спортивні майданчики;

📍 прибережні зони відпочинку.

Послаблення обмежень на відвідування їх буде наступним етапом.

Громадський транспорт, звернув увагу Кличко, на першому етапі продовжить працювати в обмеженому режимі. Приватний бізнес має сам вирішити питання підвезення своїх працівників на роботу.

Метро в столиці відкриється тоді, коли це вирішить уряд.

А роботу приміського транспорту урядовці пообіцяли відновити в першу чергу, додав Кличко.

І, як і раніше, в публічних місцях всі кияни мають дотримуватися правил безпеки і бути в масках, наголосив міський голова.

Раніше 4 травня Кабінет міністрів України вирішив продовжити карантин до 22 травня, але після 11 травня почати поступово пом’якшувати його. При цьому прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що плановане послаблення карантину після 11 травня не означає його повного зняття. А на нараді з приводу майбутнього пом’якшення карантинних обмежень ішлося, серед іншого, і про те, що карантинні заходи можуть бути посилені знову в разі загострення епідеміологічної ситуації.

На ранок 4 травня в Україні було офіційно зареєстровано 12 331 випадок захворювання COVID-19, із них 1 619 одужали, 303 людини померли.

Загалом у світі, за інформацією Центру даних про коронавірус Університету імені Джонза Гопкінза у США, на цей час підтверджено 3 531 618 випадків коронавірусного захворювання, з них 248 097 людей від нього померли, 1 133 538 уже видужали.