МОЗ: в Україні зафіксували 418 нових випадків COVID-19

В Україні зафіксували 418 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«За минулу добу захворіло 418 осіб. З них 26 дітей та 62 медичні працівники. Було госпіталізовано 97 осіб. Зафіксовано, на жаль, 15 летальних випадків. Серед них більшість мала супутні захворювання. При цьому хороша новина – 72 пацієнти одужали. Загалом захворіла 12 331 людина. З них – 855 дітей та 2 387 медичних працівників. При цьому загалом одужали 1 619 осіб, а летальних випадків – 303», – сказав Степанов на брифінгу.

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, станом на ранок 4 травня загалом у світі коронавірус діагностували у 3,5 мільйона людей. Унаслідок викликаних хворобою ускладнень померли майже 248 тисяч людей. При цьому онад 1,1 мільйона пацієнтів одужали.