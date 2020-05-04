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04 травня 2020, Київ 08:43
Новини | Коронавірус

Сербія збирається скасувати надзвичайний стан через COVID-19

Чоловіки на спортивному майданчику в Белграді, Сербія, квітень 2020 року

Сербія збирається скасувати надзвичайний стан через ситуацію з COVID-19, повідомив президент Александар Вучич в ефірі телеканалу Pink 3 травня.

За його словами, 6 травня за скасування надзвичайного стану голосуватиме парламент. Він діє з 15 березня й передбачає закриття кордонів, а також комендантську годину вночі та на вихідних.

Вучич заявив, що кількість нових хворих упродовж семи днів поспіль становить менш ніж п’ять відсотків.

З 4 травня автобуси та залізниця відновлюють роботу. Водночас пасажири змушені будуть носити маски. Торговельні центри, кафе та ресторани також відкриють.

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, у Сербії виявили 9 464 випадки COVID-19. Унаслідок викликаних хворобою ускладнень померли 193 людини.

ІНТЕРАКТИВНА МАПА: Розповсюдження COVID-19 у cвіті

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