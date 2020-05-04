Греція вперше за час карантину перевозить мігрантів з табору на Лесбосі на материк

Греція відновлює перевезення мігрантів із занедбаного табору на острові Лесбос, аби знизити перенаселеність під час пандемії COVID-19, повідомляють західні ЗМІ.
Місцеві урядовці раніше зобов’язалися 3 травня перевезти групу з близько 395 мігрантів із відомого табору Моріа на Лесбосі на материк. За даними видання The Greek Herald, таке перевезення відбулося.
Євросоюз та правозахисні групи раніше закликали грецький уряд перемістити вразливих мігрантів, які ризикують заразитися коронавірусом, з таборів на Егейських островах на материк.
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Це перший подібний трансфер із Моріа з моменту запровадження в Греції обмежень для протидії поширенню коронавірусної інфекції.
За кілька днів до запровадження карантину на материк перевезли близько 600 мігрантів. Грецький уряд заявляє, що планує транспортувати з островів приблизно 2 400 мігрантів.
За оцінками, у переповнених таборах на п’яти грецьких островах, де немає санітарних умов та доступу до медичного обслуговування, проживає 37 тисяч мігрантів. При цьому табори розраховані на 6 200 людей.
У таборі Моріа проживає близько 19 300 людей – у шість разів більше, ніж передбачають його потужності.
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Наразі в Греції підтверджені 2 626 випадків коронавірусної інфекції, з них 144 летальних. Це відносно невисокий показник у порівнянні з деякими іншими країнами Європи та сусідньою Туреччиною. У таборах на островах не зареєстровано випадків захворювання, однак гуманітарні групи застерігають, що в разі спалаху воно швидко поширюватиметься.
Греція є одним з головних шляхів до Європи для мігрантів, які тікають від конфліктів та бідності на Близькому Сході та в інших регіонах. Більшість мігрантів у цій країні – з Сирії, Іраку та Афганістану.
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