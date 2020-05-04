Греція вперше за час карантину перевозить мігрантів з табору на Лесбосі на материк

Греція відновлює перевезення мігрантів із занедбаного табору на острові Лесбос, аби знизити перенаселеність під час пандемії COVID-19, повідомляють західні ЗМІ.

Місцеві урядовці раніше зобов’язалися 3 травня перевезти групу з близько 395 мігрантів із відомого табору Моріа на Лесбосі на материк. За даними видання The Greek Herald , таке перевезення відбулося.

Євросоюз та правозахисні групи раніше закликали грецький уряд перемістити вразливих мігрантів, які ризикують заразитися коронавірусом, з таборів на Егейських островах на материк.

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Це перший подібний трансфер із Моріа з моменту запровадження в Греції обмежень для протидії поширенню коронавірусної інфекції.

За кілька днів до запровадження карантину на материк перевезли близько 600 мігрантів. Грецький уряд заявляє, що планує транспортувати з островів приблизно 2 400 мігрантів.

За оцінками, у переповнених таборах на п’яти грецьких островах, де немає санітарних умов та доступу до медичного обслуговування, проживає 37 тисяч мігрантів. При цьому табори розраховані на 6 200 людей.

У таборі Моріа проживає близько 19 300 людей – у шість разів більше, ніж передбачають його потужності.

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Наразі в Греції підтверджені 2 626 випадків коронавірусної інфекції, з них 144 летальних. Це відносно невисокий показник у порівнянні з деякими іншими країнами Європи та сусідньою Туреччиною. У таборах на островах не зареєстровано випадків захворювання, однак гуманітарні групи застерігають, що в разі спалаху воно швидко поширюватиметься.

Греція є одним з головних шляхів до Європи для мігрантів, які тікають від конфліктів та бідності на Близькому Сході та в інших регіонах. Більшість мігрантів у цій країні – з Сирії, Іраку та Афганістану.