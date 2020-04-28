В Іспанії рівень безробіття зріс через вплив пандемії COVID-19

Рівень безробіття в Іспанії в першому кварталі 2020 року зріс до 14,4%, свідчать дані національного інституту статистики INE, які відбивають вплив COVID-19 на четверту (після Німеччини, Франції та Італії) економіку єврозони.

Рівень безробіття в попередньому кварталі складав 13,8%, це найвищий рівень у єврозоні після Греції.

Іспанія запровадила загальнодержавні карантинні обмеження з 14 березня, це значною мірою паралізувало її економіку.

За числом зареєстрованих хворих на COVID-19 Іспанія з показником понад 230 тисяч перебуває на другому місці у світі, поступаючись лише США, де це число наближається до мільйона. Італія з її найбільшою в Європі кількістю смертей від коронавірусної інфекції за числом хворих перебуває на третьому місці – близько 200 тисяч.

Кількість зареєстрованих захворілих на COVID-19 увечері 27 квітня перейшла позначку в три мільйони, повідомив Центр системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса. Про перші два мільйони хворих стало відомо 15 квітня. Хвороба забрала життя 208 131 людини. 878 813 пацієнти одужали.