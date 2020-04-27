Онлайн та друзі. Як виживає малий бізнес під час пандемії коронавірусу

Передчуття кризи, скорочення працівників, перехід в онлайн та пошук нових бізнес-моделей. Журналісти Радіо Свобода поспілкувалися з чотирма малими підприємцями про те, як пандемія коронавірусу і оголошення карантину вплинули на їхній бізнес.

Теперішню кризу, на думку опитаних Радіо Свобода підприємців, вирізняє глибока невизначеність. Інна Левдар – адміністраторка буйволиної ферми Займаємось розведенням карпатських буйволів та виробляємо органічну продукцію з буйволиного молока.

Прийшов карантин і дещо змінив у нашому житті – бо ми ж переважно приймали туристів і продавали їм нашу продукцію на місці. З приходом пандемії туристів не стало. Довелось скоротити штат працівників і залишити лише людей, які доглядають тварин. Ми почали більше працювати онлайн Ми почали більше працювати онлайн, щоб збільшити наші продажі. Провели акцію, під час якої люди могли придбати набір всього за сто гривень – це варене згущене молоко, шматочок сиру і квиток на екскурсію до нашої ферми. На виручені гроші ми будемо утримувати буйволів.

До нас прийшли волонтери з ініціативи «Підтримай місцевий бізнес». Саме вони допомагають нам розвиватись в онлайні – щоб наша продукція продавалась онлайн, щоб про нас знала вся Україна – за це ми їм дуже вдячні. Прогнози у нас не найкращі, чекаємо економічної кризи Однак, ми думаємо, що туристи на фермі з’являться не раніше осені, а можливо й пізніше. Тому, прогнози у нас не найкращі, й насправді ми чекаємо економічної кризи на нашому господарстві. Катерина Бойко – власниця бренду одягу для дому та відпочинку Як на нас позначилася криза і пандемія? – Піжамний та домашній одяг зараз, як ніколи, актуальний. Через це, я не можу сказати, що у нас якась криза в компанії.

Маємо дуже потужний інтернет-магазин – окрім зачиненого наразі магазину в центрі Києва. Працюємо у сімейному форматі, нам не довелось ні з ким прощатись –ми зберегли усіх наших людей. Дівчата, котрі працювали в нашому офлайн-магазині, просто тепер працюють дистанційно з дому – приймають замовлення онлайн. Насправді, ми завжди ставили на онлайн.

У нас є опція виїзної примірки Зараз ще оголосили безкоштовну доставку по Києву та Україні. Також у нас є опція виїзної примірки – наш кур’єр, дотримуючись всіх норм безпеки, може привезти до вас одяг, щоб ви зробили вибір майже так само, як у нас в шоурумі, але вдома. Зараз настав час маркетингу, час креативу. Усім, хто переживає не найкращі часи, хочу сказати, що зараз найбільш цінна «валюта» – це щирість та відкритість до своєї аудиторії. Не бійтесь говорити правду й розповідати все, як є – і ви отримаєте підтримку від своєї аудиторії. Олена Токар – співзасновниця сімейної мануфактури солодощів Наші продажі впали. 70 відсотків нашої продукції реалізується через різні мережі, з якими ми співпрацюємо, а решта 30 відсотків – це були замовлення від корпоративних клієнтів – карамельки з логотипами.

Краще скорочувати робочі зміни, ніж когось звільняти Можу сказати, що ми перестали планувати на місяці, або роки. Тепер ми плануємо на тижні. Чи довелось скорочувати співробітників під час карантину? – Ні, не довелося. Принципова річ, яку ми для себе визначили на початку – краще скорочувати робочі зміни, ніж когось звільняти.

По допомогу звернулась персонально до своїх друзів – попросила купувати солодощі у нас По допомогу я звернулась персонально до своїх друзів і знайомих. Попросила купувати солодощі у нас, а не у супервеликого бізнесу. Попросила допомагати малим. Чи чекаю підтримки від держави? – Чесно, ні. Я розумію, що у держави немає ресурсу. Ігор Гуд – власник бренду рюкзаків із Києва Все зупинилося – і офлайн, і онлайн, і наші магазини-партнери, і наші особисті продажі. Ми запустили виробництво масок багаторазових і це нас дещо рятує.

Чекати можна біля моря погоди, а ми адаптуємося, оптимізуємо, зменшуємо витрати. Є питання виживання людини і питання виживання бізнесу Працює лише частина працівників, бо це вже питання виживання бізнесу – є питання виживання людини і питання виживання бізнесу. Ми живемо лише за рахунок наших продажів, якщо немає продажів – ми вимушені частину людей відправити у відпустки за власний рахунок. У нас продукт, який передбачає активне життя – спорт, подорожі, робота. Зараз це все зупинилося, тому ми не можемо вимагати купувати наш продукт. Ми не просимо ні у держави, ні у людей купувати наш продукт.

Зараз, на мою думку, люди будуть дослухатись до нових бізнес-ідей. Той, хто зможе запропонувати підходи, сервіси чи продукти, які покращать життя людей після карантину, під час кризи та по її завершенню – зможуть вирости.