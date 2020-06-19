Напередодні Дня фермера Радіо Свобода відвідало родину Щербакових у селі Лукашеве під Запоріжжям. Олександр – інженер, який працював на запорізькому заводі «АвтоЗАЗ», а Олена – колишній менеджер, директор кафе. Понад 4 роки тому родина переїхала у сільську місцевість і згодом заснувала власну сімейну ферму. Родина утримує свійських тварин та виробляє молоко, вершки, сири, а також освоює виробництво м’ясних делікатесів. Радіо Свобода запитало, що спонукало колишніх містян спробувати себе у фермерській справі та як їм вдалося пережити карантин без втрат.