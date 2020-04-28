Конфлікти і стихійні лиха спричинили рекордну кількість внутрішньо переміщених осіб у світі – оглядачі

Близько 201,4 мільйона людей були змушені покинути свої домівки в результаті конфліктів і стихійних лих у своїх країнах в 2019 році. Як йдеться у звітах моніторингових організацій 28 квітня, ситуацію загострює також пандемія коронавірусу.

У Міжнародному центрі моніторингу внутрішнього переміщення (IDMC) і Норвезькій раді у справах біженців повідомили, що нові переміщення за минулий рік показали рекордний показник – 50,8 мільйона людей в десятках країн, що вимушено покинули свої помешкання.

Число внутрішньо переміщених осіб стало вищим за близько 26 мільйонів осіб, які перетинали кордони як біженці.

«Внутрішньо переміщені особи часто є дуже вразливими людьми, що живуть в переповнених таборах, аварійних притулках і неформальних поселеннях, практично не мають доступу до об’єктів охорони здоров’я», – сказала директор Центру моніторингу внутрішнього переміщення Білак.

За її словами, надалі глобальна пандемія коронавірусу зробить цю категорію ще більш уразливими.

«Це поставить під загрозу їхні і без того небезпечні умови життя, ще більше обмеживши доступ до основних послуг і гуманітарної допомоги», – сказала вона.

Торік близько 24,9 мільйона людей у світі стали вимушеними переселенцями в результаті стихійних лих, зокрема через циклони в Індії, Бангладеш та Мозамбіку, і ураган «Доріан» на Багамах. В Африці повені призвели до переміщення 2 мільйонів людей.

У результаті конфліктів і насильства в таких країнах, як Афганістан, Сирія, Демократична Республіка Конго, Ефіопія, Південний Судан і Буркіна-Фасо, близько 8,5 мільйона людей стали вимушеними переселенцями.

За даними Мінсоцполітики, станом на початок поточного року в Україні зареєстровано 1 433 545 внутрішньо переміщених осіб.