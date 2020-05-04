Шмигаль розповів, які пом’якшення карантину планує схвалити уряд

Кабінет міністрів планує пом’якшити карантинні обмеження з 11 травня, повідомив на позачерговому засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, Україна рухається «за оптимістичним прогнозом розвитку епідемії» коронавірусу.

«Зараз, коли ми вийли на фінішну пряму, головне – не розслаблятися. З 11 травня ми починаємо зняття перших обмежень, які передбачалися в нашому плані. Ми протягом минулого тижня, протягом вихідних днів провели детальне спілкування і багато спілкувалися з представниками бізнесу, малого, мікробізнесу... Сьогодні скликали позачергове засідання і плануємо прийняти відповідний проєкт постанови власне на прохання бізнесу, який аргументує, що до 11 числа їм треба мати впевненість, що їхнім закладам буде дозволено відкритися», – розповів голова уряду.

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За його словами, бізнес має підготуватися до запуску своїх закладів, в тому числі провести протиепідеміологічні заходи. Прем’єр-міністр перелічив деякі зміни, які будуть запроваджені з 11 травня.

«Це відкриття парків, скверів, зон відпочинку, відкриття перукарень, манікюрних, педикюрних салонів, салонів краси, відповідно до певних умов, які вже розроблені і будуть представлені Міінстерством охорони здоров'я щодо дотримання протиепідеміологічних заходів в усіх сферах», – сказав він.

Крім того, уряд планує дозволити роботу літніх майданчиків під відкритим небом для тих закладів громадського харчування, які зареєстровані як оператори потужності.

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«Це дуже важлива прив’язка і можливість контролювати в тому числі органам місцевого самоврядування якості та протиепідеміологічних заходів, які будуть проводитися в цих закладах громадського харчування. Ми також говоримо про оптову і роздрбіну торгівлю непродовольчими товарами, звісно, окрім зон розваг та харчування, фудкортів, кінотеатрів, дитячих зон у торгово-розважальних центрах», – додав Шмигаль.

Прем’єр-міністр анонсував перехід на так званий адаптивний карантин 29 квітня.

12 березня в Україні розпочався карантин у навчальних закладах через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і щоб не допустити її поширення. З 17 березня заборонена роботу закладів розваг та громадського харчування (окрім приготування їжі на винос), обмежений рух транспорту. Працюють магазини продуктів, побутових товарів та аптеки.

Карантин мав тривати до 3 квітня, однак згодом уряд продовжив його ще на три тижні – до 24 квітня. Відтак його продовжили до 11 травня.