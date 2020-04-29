Уряд після 11 травня хоче використовувати інструмент «адаптивного карантину»

Кабінет міністрів після 11 травня використовуватиме інструмент адаптивного регіонального карантину, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 29 квітня.

За його словами, це означає, що в разі спалахів інфекції в окремих регіонах карантинні обмеження будуть посилюватися саме там, а не по всій країні. «Але це наступні наші кроки після 11 травня», – зазначив голова уряду.

За його словами, Україна сьогодні має порівняно невелику кількість тих, хто захворів на коронавірусну інфекцію COVID-19 завдяки тому, що вчасно були введені обмежувальні заходи.

«Я хочу звернутись до всіх українців та особливо до представників бізнесу. Те, що у нас менше хворих у порівнянні з іншими країнами, – це завдяки вчасно вжитим карантинним заходам та вашій відповідальній позиції по цих заходах. Ми вчасно зайшли в карантин і вчасно з нього вийдемо», – заявив прем’єр-міністр.

Шмигаль нагадав, що дорожню карту по виходу з карантину, яка складається з п’яти етапів, презентували минулого тижня.

«Ми також маємо усвідомити, що навіть після відкриття всіх закладів та транспорту – маски, дезінфектори та соціальне дистанціювання – нікуди не дінуться. Відтепер це норма», – додав він.

Станом на ранок 29 квітня в Україні виявили 9 866 випадків COVID-19. 250 людей померли, понад тисяча – одужали.

12 березня в Україні розпочався карантин у навчальних закладах через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і щоб не допустити її поширення. З 17 березня заборонена роботу закладів розваг та громадського харчування (окрім приготування їжі на винос), обмежений рух транспорту. Працюють магазини продуктів, побутових товарів та аптеки.

Карантин мав тривати до 3 квітня, однак згодом уряд продовжив його ще на три тижні – до 24 квітня. Відтак його продовжили до 11 травня.