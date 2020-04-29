За добу в Україні – 456 нових випадків COVID-19, кількість смертей зросла до 250

В Україні зафіксували 9 866 випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, повідомляє Центр громадського здоров’я вранці 29 квітня. Це на 456 більше за дані попередньої доби.

«Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 250 людей, з них 138 чоловіків та 112 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (85%). Загалом 1103 пацієнти вже одужали, з них 237 медпрацівників», – йдеться в повідомленні.

Наразі найбільше випадків COVID-19 у Чернівецькій області – 1489. Крім того, серед лідерів і столиця Київ (1341 хворих).

Офіційних даних щодо хворих на окупованих частинах Донецької і Луганської областей та в анексованому Криму ЦГЗ не має.

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За даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 29 квітня загальна кількість випадків захворювання на COVID-19 у світі перевищила 3 мільйони (3 117 204), майже 928 тисяч людей одужали, понад 217 тисяч померли.