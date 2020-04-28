Продовжити надзвичайний стан стан у своїй країні просив міністр сільського господарства Чехії Мирослав Томан. Бо без нього українці, які нині працюють у землеробстві в Чехії виїдуть, і їх не буде, ким замінити, сказав міністр. Українці становлять більшість сезонних робітників у Чехії – без них не обходиться ані посадка, ані догляд, ані збір хмелю, потрібного для пивоваріння. Також робочі руки потрібні для збору ягід, спаржі, і фруктів, а сільському господарству країни вже бракує близько 3 тисяч працівників. Від’їзд ще 5 тисяч може мати катастрофічні наслідки для чеських фермерів, вважає галузевий міністр Мирослав Томан. У зв’язку з цим його відомство просить уряд не скасовувати режим надзвичайного стану.

Одні люди не можуть дочекатися, коли ж скінчиться вже більш, ніж півторамісячний карантин у Чехії, а інші з жахом думають, що буде, коли це станеться. Надзвичайний стан у зв’язку з пандемією коронавірусу було запроваджено у Чехії 12 березня, і 30 квітня він має закінчитися, якщо уряд не зможе отримати достатньої підтримки в парламенті для свого плану продовжити його ще до 25 травня.

Це означає, що країну будуть зобов’язані покинути люди, у яких скінчився термін дії візи, і які могли залишитися в країні на підставі законодавства про надзвичайний стан. Серед них, за словами чеського міністра сільського господарства Мирослава Томана, близько 5 тисяч робітників з України. Як він сказав під час теледебатів неділю, вже зараз чеським фермерам бракує 3 000 робітників, а коли від’їдуть 5 000 українців, замінити їх буде ніким – чеські консульства в Україні не працюють вже з березня і робочі візи не видають. Іншого виходу, ніж продовжити надзвичайний стан, міністр не бачить.

Нема, кому висаджувати хміль, доглядати його і збирати, так само нема, кому збирати ягоди, врожай яких вже достигає, влітку не буде, кому збирати фрукти



«Для нас настають дуже важкі часи – нема, кому висаджувати хміль, доглядати його і збирати, так само нема, кому збирати ягоди, врожай яких вже достигає, влітку не буде, кому збирати фрукти», – говорить в інтерв’ю Радіо Свобода речник Сільськогосподарського союзу Чехії Владімір Піха.

Про допомогу Сільськогосподарський союз просить і студентів своїх аграрних шкіл, яких закликають «стати героями», врятувати врожай:

За словами Владіміра Піхи, загалом у сільському господарстві 10-ти мільйонної Чехії працює близько 100 тисяч людей, але на сезонні роботи до них додається ще 10-15 тисяч робітників з-за кордону. Потреба в них починає зростати навесні, коли висаджується хміль в області міст Жатец та Оломоуц, на Півночі Чехії, де вирощують овочі, і максимуму сягає у серпні-вересні, коли на півдні потрібно 5-6 тисяч людей для збору фруктів. Піха розповідає, що крім українців, у чеському землеробстві працюють і болгари і румуни, і молдовани, і навіть монголи, але за його оцінкою, близько 60-70% все ж – українці.

«Якщо ті люди, які зараз працюють, від’їдуть, а інші не приїдуть, для нас це буде катастрофа, – каже Владімір Піха. – Ми мали невелику кількість людей, які прийшли до нас працювати на сезонні роботи через те, що зупинилася робота підприємств, на яких вони працювали, але коли закінчиться надзвичайний стан, ці компанії повернуться до роботи, а ті люди – на свої робочі місця».

Як говорить Владімір Піха, переговори з урядом про те, як привезти до Чехії українців, нічого не досягли, бо без віз люди приїхати не можуть, чеські консульстві установи у зв’язку з карантином закриті, так само як і кордони – самої Чехії, України та транзитних країн.

Ми не можемо поки розв’язати ключову проблему – з візами

«Ми вже домовлялися і про спеціальне авіасполучення, але український уряд не дозволив виліт з України. Є якась маленька частина людей, яка встигла отримати робочі візи – для них ми хотіли домовитися про автобусний коридор і про поїзди, але поки ще не можемо про це домовитися, бо потрібно було б перетинати кордон двох, чи трьох країн. Але найголовніше, ми не можемо поки розв’язати ключову проблему – з візами», – говорить представник сільськогосподарської асоціації.

Робітники потрібні вже зараз, а ще більше – влітку

Попит на українських робітників є і в інших країнах – плани запрошення українців мають Польща, Британія, минулого тижня перший літак з українцями відлетів до Фінляндії. І навіть попри те, що в українському уряді кажуть, що не поспішають сприяти виїзду своїх громадян за кордон і через побоювання щодо їхнього здоров’я і тому, що вони «корисні для розвитку економіки всередині держави», у Чехії все ж хотіли б поборотися за українців, яких тут знають як працьовитих і відповідальних робітників, багато з яких мають уже багатолітні контакти зі своїми працедавцями.

Ніде в Європі не можуть обійтися без сезонних робітників з-за кордону

«Ми знаємо, що інші країни докладають зусиль на урядовому рівні для того, щоб допомогти своїм фермерам і привезти їм помічників з-за кордону, бо ніде в Європі не можуть обійтися без сезонних робітників з-за кордону, ведуть активні переговори на урядовому двосторонньому рівні, але ми такої підтримки не відчуваємо», – каже Владімір Піха.

За словами Піхи, багато членів його асоціації побоюється, що з закінченням надзвичайного стану не лише не отримають сезонних робітників, але можуть позбутися і частини тих, які працюють на тривалих контрактах, термін яких добігає кінця.

«Для того, щоб їх продовжити, цим робітникам було потрібно вертатися додому, в Україну. Такий випадок ми вирішували минулого тижня – ми боїмося, що як закінчиться надзвичайний стан, вони від’їдуть, а назад невідомо, коли повернуться – через закриті консульства», – пояснює Владімір Піха.

Закінчення надзвичайного стану в Чехії принесе другу хвилю повренень в Україну

Друга хвиля повернень з-за кордону через закінчення дії надзвичайного стану, може проходити в не менше складних умовах, ніж перша, коли за оцінками українських урядовців, повернулося близько двох мільйонів українців.

Українське посольство у Чехії тоді працювало ледь не цілодобово, організовуючи літаки, спеціальні поїзди та автобуси, щоб відправити всіх, хто звернувся по допомогу. Загалом, за оцінкою посла Євгена Перебийноса тоді з Чехії в Україну повернулося близько 10 тисяч людей. За допомогою посольства, до 28 березня з Чехії було евакуйовано понад п’ять тисяч громадян України – організований спільно з посольством України в Польщі потяг «Прага-Перемишль-Львів/Київ», 19 спецрейсів авіакомпанії SkyUp із Праги до Києва та Львова, не говорячи вже про десятки автобусних рейсів.

Скільки людей буде потребувати повернутися в Україну в Чехію, посол не береться сказати, бо єдиині офіційні цифри, якими володіє посольство, це – цифри консульського обліку, дещиця з тих, хто має право на перебування в Чехії.

«З офіційної чеської статистики ми знаємо, що станом на початок року в Чехії мало дозвіл на проживання понад 150 тисяч українців. Скільки з цих людей перебувають за якими візами, і коли ці візи закінчуються, – такої інформації у нас немає», – говорить Євген Перебийніс в розмові з Радіо Свобода.

За його словами, зараз українці, які хочуть повернутися додому, можуть скористатися транзитним коридором через Австрію та Угорщину.

«Крім того, ближчим часом плануються спецрейси українських авіакомпаній з Праги до Києва. Ми перебуваємо в контакті з чеською стороною і на постійній основі порушуємо питання, які стосуються вирішення окремих міграційних проблем, які виникають для громадян України в умовах надзвичайної ситуації», – сказав посол.

Він додав, що сподівається, що тоді, коли надзвичайний стан буде скасовано у Чехії, «послаблюватимуться відповідні заходи і в інших сусідніх країнах, що створюватиме додаткові можливості і шляхи для наших громадян для повернення в Україну».

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