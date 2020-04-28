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28 квітня 2020, Київ 19:50
Новини | Коронавірус

МАУ виконає 11 спецрейсів для повернення українців додому на початку травня

МАУ анонсувала чергові спецрейси для повернення українців додому

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» анонсувала 11 спеціальних міжнародних рейсів для повернення в Україну її громадян, та тих, хто має право в’їзду.

Заплановані наступні рейси:

  • 1 травня 2020: Амстердам – Київ, Тель-Авів – Київ;
  • 3 травня 2020: Женева – Київ, Дубай – Київ, Шарм-ель-Шейх – Київ;
  • 5 травня 2020: Торонто – Київ, Дортмунд – Київ, Прага – Київ;
  • 7 травня 2020: Мадрид – Київ, Мілан – Київ;
  • 9 травня 2020: Мюнхен – Київ.

Зазначається, що реєстрація на рейси здійснюватиметься виключно в аеропорту вильоту.

12 березня в Україні розпочався карантин у навчальних закладах через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і щоб не допустити її поширення. З 17 березня заборонена роботу закладів розваг та громадського харчування (окрім приготування їжі на винос), обмежений рух транспорту. Працюють магазини продуктів, побутових товарів та аптеки.

Карантин мав тривати до 3 квітня, однак згодом уряд продовжив його ще на три тижні – до 24 квітня. Відтак його продовжили до 11 травня.

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