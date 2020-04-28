МАУ виконає 11 спецрейсів для повернення українців додому на початку травня

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» анонсувала 11 спеціальних міжнародних рейсів для повернення в Україну її громадян, та тих, хто має право в’їзду.

Заплановані наступні рейси:

1 травня 2020: Амстердам – Київ, Тель-Авів – Київ;

3 травня 2020: Женева – Київ, Дубай – Київ, Шарм-ель-Шейх – Київ;

5 травня 2020: Торонто – Київ, Дортмунд – Київ, Прага – Київ;

7 травня 2020: Мадрид – Київ, Мілан – Київ;

9 травня 2020: Мюнхен – Київ.

Зазначається, що реєстрація на рейси здійснюватиметься виключно в аеропорту вильоту.

12 березня в Україні розпочався карантин у навчальних закладах через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і щоб не допустити її поширення. З 17 березня заборонена роботу закладів розваг та громадського харчування (окрім приготування їжі на винос), обмежений рух транспорту. Працюють магазини продуктів, побутових товарів та аптеки.

Карантин мав тривати до 3 квітня, однак згодом уряд продовжив його ще на три тижні – до 24 квітня. Відтак його продовжили до 11 травня.