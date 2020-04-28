Підприємці проти карантину. Після протестів уряд дозволить відкрити ринки

Підприємці мітингують. В багатьох містах України відбулися акції проти суворих обмежень. Активісти вимагають послаблення карантину та можливості працювати. Мери кількох міст також звернулися до уряду з проханням дозволити роботу продуктовим ринкам та підприємствам. Після цього в Кабміні заявили: дозволять працювати низці перевірених продовольчих ринків за умови дотримання протиепідемічних вимог​. Рішення уряд обіцяє ухвалити 29 квітня.

В Україні проти суворих обмежень протестують малі і середні підприємці – вони стверджують, що карантин вдарив саме по них. В той час як супермаркети чи будівельні гіпермаркети продовжують працювати, хоч і в особливому режимі, малий бізнес страждає, заявляють активісти.

Херсонська область

Акції протесту в Херсоні та області відбулися 26 та 27 квітня. Так, 26 квітня сільгоспвиробники перекрили Антонівський автомобільний міст на в'їзді в Херсон. Кількасот людей влаштували акцію протесту, заявляючи що їм нікуди збувати вирощені овочі та фрукти, тоді як в супермаркетах продають продукти з-за кордону.

27 квітня представники фермерів зібрались під ОДА. Частину людей запросили на зустріч із головою Херсонської ОДА Юрієм Гусєвим. Пізніше місцева влада вирішила: після перевірки ринків та офіційної постанови Кабміну ринки в області мають відкрити.

Львів

27 квітня кількадесят підприємців Львова організували акцію протесту з вимогою до обласної влади і уряду відкрити ринки і крамниці площею менш як 300 квадратних метрів. Представники малого і середнього бізнесу на автомобілях їздили біля будівлі Львівської обласної державної адміністрації, сигналячи клаксонами.

Міський голова Львова Андрій Садовий також рекомендував відновити роботу продуктових ринків із 29 квітня. Відповідне звернення мер надіслав прем’єр-міністрові України та головному санітарному лікарю України.

Одеса

22 квітня в Одесі підприємці провели автопробіг. Щоб не порушувати соціальне дистанціювання, активісти лишались в автомобілях. Вони вимагали дозволити їм працювати, а також послабити податки на час карантину.

Запоріжжя

Схожа автомобільна акція відбулась і в Запоріжжі. Там на ініціаторку протесту Лідію Кривенко співробітники поліції склали адміністративний протокол, який вона має намір оскаржити.

Дніпропетровська область

Цими днями в різних містах області, зокрема в Кривому Розі, Нікополі, Кам’янському, відбулися протести підприємців з вимогами дозволити працювати.

Дніпропетровська обласна рада також звернулася до Кабінету міністрів з пропозицією дозволити працювати деяким підприємствам малого бізнесу за умови дотримання ними певних санітарних вимог. Мова йде про перукарні, майстерні з ремонту одягу та взуття, виготовлення ключів, які мають поновити роботу з 11 травня, навіть якщо карантин не буде скасований.



Акції протесту підприємців також відбулися в Чернівцях, Тернополі, Полтаві, Бахмуті, Костянтинівці та інших містах України.

30 березня Міністерство охорони здоров'я дозволило владі на місцях відкрити продуктові ринки під час карантину, але наказало суворо дотримуватись певних обмежень. 14 квітня такий дозвіл втратив чинність через порушення та антисанітарні умови. В уряді

Політологи наголошують: деякі політики можуть використовувати невдоволення українців, організовуючи їх на мітинги.

Карантинні заходи й обмеження, які в Україні почали запроваджувати ще в середині березня для сповільнення поширення COVID-19, відтоді кілька разів посилювали і продовжували. Тим часом число хворих в Україні продовжує зростати. Більшість українців підтримує карантин, про це свідчить опитування групи «Рейтинг».