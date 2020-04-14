Опитування: 61% українців вважає оптимальними запроваджені владою заходи для боротьби з COVID-19

61% українців вважає оптимальними запроваджені владою заходи для боротьби з COVID-19, йдеться в соціологічному опитувнанні групи «Рейтинг». 15% вважають ці заходи «надто жорсткими», ще 17% – «надто м’якими».

55% опитаних розповіли, що вважають ефективними дії президента України Володимира Зеленського у відповідь на загрозу коронавірусної хвороби. 31% – протилежної думки.

Дії Міністерства охорони здоров’я вважає ефективними 41% респондентів. 44% оцінюють дії МОЗ як неефективні.

Опитування проводили 10-12 квітня. У ньому взяли участь 2 000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 2,2%.

12 березня в Україні розпочався карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і щоб не допустити її поширення. Він мав тривати до 3 квітня, однак згодом уряд продовжив його ще на три тижні – до 24 квітня.

Із 6 квітня в Україні Кабінет міністрів запровадив жорсткіші правила карантину: у громадських місцях не можна перебувати без маски чи респіратора на обличчі, ходити групами більше ніж по двоє та відвідувати парки, сквери або ж прибережні зони.