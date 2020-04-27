На Донеччині підприємці вимагають поновити роботу ринків

У Слов’янську 27 квітня декілька десятків людей, які торгують на ринках міста, влаштували мітинг біля будівлі міськради. Чиновники швидко запросили їх досередини і вислухали претензії, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Підприємці вимагають поновити роботу ринків і кажуть, що дотримуватимуться відповідних санітарних норм. Люди не розуміють умов карантину і називають їх «нечесними».

«Особисто мене обурює тотальна несправедливість. Якщо ухвалили якісь заходи для карантину, то ви повинні або застосовувати їх до всіх, або бути до всіх лояльними. Але не можна зробити так, щоб у супермаркетах бабусі без масок чхали на продукти і збирали їх голими руками. А потім закривають ринки через те, що ми все виконуємо, але все одно щось не так. Чому закрили ринки, і допускають «несанітарні норми» в супермаркетах? Це ж нечесно!» – заявила проєкту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії Ольга, власниця продуктового магазину.

Також підприємці скаржаться на те, що власник одного з ринків вимагає від них 50-відсоткової сплати за оренду, а грошей взяти немає звідки.

Вадим Лях, міський голова Слов’янська, пояснив, що у вівторок після Великодня ринки мали відкрити, адже до їхньої роботи претензій не було. Але головний санітарний лікар Донеччини Василь Гончаренко підписав постанову про заборону роботи усіх ринків на період до завершення карантину. Вадим Лях пообіцяв підприємцям підтримку в рамках своїх повноважень.

«На найближчій сесії будемо розглядати питання (щодо комунального майна – ред.), щоби на час карантину прибрати орендну плату. Плюс для працівників ринку, які не використовують найману працю – 470 гривень єдиний податок. Ми теж можемо винести на розгляд, щоб депутати його анулювали чи ні. Я думаю, що вони підтримають і анулюють», – сказав мер.

Підприємці зустрінуться з міською владою 30 квітня, щоби спланувати подальші дії.

29 квітня уряд України має намір розглянути питання про відновлення роботи деяких продовольчих ринків, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-наради з президентом України Володимиром Зеленським щодо питань боротьби з COVID-19.

Минулого тижня в кількох українських містах відбулися протести підприємців, які вимагали реалізації свого конституційного права на працю. Зокрема, Радіо Свобода пповідомляло про такі акції в Одесі та Запоріжжі. У Запоріжжі на ініціаторку протесту Лідію Кривенко співробітники поліції склали адміністративний протокол, який вона має намір оскаржити.