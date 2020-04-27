Уряд дозволить працювати «деяким продовольчим ринкам». Це сталося після протестів підприємців

Уряд України має намір 29 квітня розглянути питання про відновлення роботи деяких продовольчих ринків, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-наради з президентом України Володимиром Зеленським щодо питань боротьби з COVID-19.

За словами Шмигаля, це стало можливим завдяки тому, що Міністерство охорони здоров’я України та Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України розробили чіткі критерії роботи та алгоритм контролю.

«Йдеться про відкриття 281 продовольчого ринку по всій території України, які зможуть функціонувати в режимі не гірше, ніж супермаркети. Тобто з дотриманням жорстких санітарних норм, порушення яких будуть суворо каратися, аж до закриття роботи ринків на певний період», – повідомив Денис Шмигаль.

Минулого тижня в кількох українських містах відбулися протести підприємців, які вимагали реалізації свого конституційного права на працю. Зокрема, Радіо Свобода пповідомляло про такі акції в Одесі та Запоріжжі. У Запоріжжі на ініціаторку протесту Лідію Кривенко співробітники поліції склали адміністративний протокол, який вона має намір оскаржити.