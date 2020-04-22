В Одесі провели автопробіг на підтримку малого та середнього бізнесу. В акції взяли участь кілька сотень активістів: за словами організатора Бориса Емельдеша, хоча зареєструвалися 500 людей, приїхало навіть більше.

Як розповіли учасники акції, їх обурили подвійні стандарти – великим супермаркетам під час карантину працювати дозволили, а маленькі магазини – зачинили.

Організатором автопробігу виступила громадська організація «Всеукраїнська професійна асоціація підприємців».

В Одесі напередодні акції було ухвалене інше важливе рішення – міська комісія з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій вирішила закрити продовольчі ринки на час карантину. Хоча цього з 14 квітня вимагав головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко, міська влада відмовлялася виконувати його рекомендацію.

Свою роботу продовжував найбільший продовольчий ринок Одеси «Привоз» – по цьому факту поліція відкрила кримінальне провадження. Рішенню комісії передувало засідання в Офісі президента, під час якого обговорювалась робота ринків в Одеській області, незважаючи на карантин.

Ринок «Привоз» згідно із розслідуванням журналу «Новое время» і програми «Схеми» контролюється одним з найбільших бізнесменів Одеси і бізнес-партнером міського голови Геннадія Труханова – Володимиром Галантерником.

Одним з засновників «Всеукраїнської професійної асоціації підприємців» є Олександр Кінда. У 2016 році він став радником міського голови. Другий керівник, Емельдеш, в розмові із Радіо Свобода заперечив будь який зв’язок акції із міською владою.

«Рішення було ухвалене тільки вчора, ми не могли б зібрати стільки людей за один день. Взагалі планували на четвер, але прив’язалися до засідання уряду і ради економічної безпеки», – заявив Емельдеш.

Автопробіг також підтримали одеські народні депутати – Олексій Леонов і Артем Дмитрук.