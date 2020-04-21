Поліція відкрила кримінальну справу за незакриття одеського ринку «Привоз»

Поліція Одеської області відкрила провадження за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням (стаття 325 Кримінального кодексу України) на найстарішому одеському ринку «Привоз». Про це повідомив 21 квітня заступник керівника головного управління Національної поліції в Одеській області Сергій Махотін.

«На даний час по даному факту в Приморському відділі поліції відкрито кримінальне провадження. Зараз складена певна кількість протоколів як про порушення порядку торгівлі, так і про порушення порядку карантину», – зазначив Махотін.

Читайте також: На Одещині на карантин закривають лікарню​

За його словами, три чверті ринку «Привоз» не працюють, залишилися тільки декілька павільйонів.

Раніше голова поліції Одеської області Олег Бех, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, повідомляв, що правоохоронці направляли в Одеську міську раду вже чотири листи про необхідність закрити міські ринки, в тому числі «Привоз».

В прес-службі одеської міської ради Радіо Свобода повідомили, що не планують закривати ринки, оскільки не бачать законних підстав це робити. « Постанову №5 дійсно відмінили, але вона не давала дозвіл на роботу ринків, а навпаки, регулювала умови їх роботи: відстань, захист і тому подібне. Відміна постанови, навпаки, спростила роботу продовольчих ринків», – зазначили в пресслужбі.

Ринки на карантин в Україні закрили з 14 квітня. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, він скасував свою постанову про умови роботи для продовольчих ринків, оскільки місцева влада допустила відкриття ринків в антисанітарних умовах.