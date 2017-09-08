Захоплені береги Одеси (спецрепортаж)

Після анексії Криму Росією популярність одеських пляжів для літнього відпочинку біля моря суттєво зросла. Та чи вистачить моря всім? Тим паче, що тут давно панують свої, неписані закони, що суперечать навіть Конституції України. Так, безкоштовний доступ до усіх водойм країни, у тому числі до моря, не може бути обмежений. Але в Одесі міські пляжі давно в оренді у ділків, які беруть плату не лише за додаткові послуги на пляжі, як це мало б бути, а й просто за прохід до моря – без квитка на пляж не пустять. Програма «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») поїхала на перевірку одеських пляжів і виявила, хто і як порушує базові права людини та як із цим можна боротись.

Після анексії Криму сезонний наплив туристів в Одесі збільшився у рази, зазначає місцева влада, яка очікувала побачити у 2017 році понад 2,5 мільйони гостей. Однак відпочивальників Одеса зустрічає не лише курортною атмосферою, а й низкою непривітних місцевих порядків.

«Фактично пляжі віддані під якісь генделики і готелі», – констатує голова правління ГО «Збережемо Одесу самі» Юрій Нікітін.

Тимчасові орендарі пляжів усіляко обмежують людям безперешкодний доступ до моря, беручи плату навіть за сам прохід до води, який має бути безкоштовним. Ба більше – зводять свої приватні вілли просто на березі.

Політики часто експлуатують цю болючу для Одеси тему: із забудовою берегів показово боролася «стара» місцева влада, зокрема, колишній очільник міста Олексій Костусєв.

Демонстративним знесенням парканів навколо одеських пляжів запам’ятався і Міхеїл Саакашвілі, який керував Одещиною півтора року після Євромайдану.

Безкоштовно та безперешкодно користуватися українськими водоймами, а отже, і морем, гарантує кожному українцю Конституція.



«Стаття 13 говорить про те, що кожному громадянину гарантується право користування водними об’єктами, – зауважує адвокат Денис Кешкетний. – Далі, звісно, Водний кодекс, який встановлює, що кожний громадянин має безперешкодне право користуватися водним об’єктом».

Попри це, на одеських пляжах панують свої неписані закони. Тож «Схеми» вирушили туди на журналістську інспекцію, щоб з’ясувати: кому ж насправді належить одеське узбережжя?

Інформація про те, хто орендує та веде бізнес на одеських пляжах, протяжність яких – майже 20 кілометрів, – нe є лeгко доступною для пeрeсічних громадян.

Журналісти програми розробили власну карту узбeрeжжя Одеси, в якій зібрали дані із багатьох офіційних джeрeл – від міської влади і поліції до дeржавних рeєстрів і прокуратури.

Міністр втік, вілла лишилася?

Свою журналістську інспекцію «Схеми» розпочали з району Дачі Ковалевського. За документами тут – лабораторія станції біологічної очистки води, що тече по одеських трубах і зливається в море. Те ж саме зазначено і на табличці перед входом.

Однак фактично тут розташована розкішна приватна вілла з видовим басейном, ставком та доглянутими рослинами.

Цією так званою лабораторією володіє компанія «Інфоксводоканал» (від 2003 року ця фірма розпоряджається всім майном Одеського водоканалу). Територію біля води компанія також отримала для функціонування лабораторії, а з часом тут з’явився будинок, басейн, причал і зелений газон.

«Інфоксводоканал» є філією ТОВ «Інфокс» – компанії, кінцевим бенефіціаром якої абсолютно відкрито є міністр-утікач часів Януковича Микола Злочевський (він відомий своєю пристрастю до маєтків біля води у заповідних зонах, як то, наприклад, на Київському водосховищі).

Тепер тут відпочивають люди, а охоронець не може пояснити, хто вони. Тож усе вказує на те, що за вивіскою лабораторії у санітарно-захисній смузі, не призначеній для житлової забудови, приховалась літня резиденція міністра-утікача. Однак на запит журналістів «Схем» у «Інфоксводоканалі» не відповіли.

«Викликайте поліцію, але далі ви не пройдете»



Після невеличких дач та мису Великий Фонтан у затишному місці поруч з монастирем розташувався 4-зірковий готельний комплекс Grand Pettine.

На приготельному пляжі малолюдно: «звичайні» пляжники сюди не ходять, тулячись під парканом з іншого боку.

Журналісти програми вирішили перевірити, чи можна пройти на цей пляж, який перебуває під пильним наглядом. Одразу виявилось, що зробити це буде складно. «Ходімо, з вами зараз поговорять», – повідомив знімальній групі один з охоронців.

«Вимикаємо… Я вас з камерою туди не пущу, – поквапився на допомогу йому інший чоловік, який теж представився охоронцем. – Викликайте поліцію, але далі ви не пройдете, повірте, я вас далі не пропущу».

При цьому щойно чоловік зрозумів, що справа набирає серйозних обертів, проконсультувавшись телефоном, від звання охоронця одразу почав відхрещуватися. Як і перший чоловік, який показово на камеру зняв майку з написом «Охорона». Згодом він переодягнувся, але свого посту так і не залишив. Відмовилася спілкуватися на камеру і жінка, яка назвалася адміністраторкою закладу.

Ще донедавна цим комплексом володіла фірма у минулому депутата облради від Партії регіонів Сергія Демидова (за даними ЗМІ, давнього бізнес-партнера Ігоря Маркова – одіозного екс-народного депутата).

Однак у 2010 році комплекс за мировою угодою оформила на себе німецька фірма через борги у 7,5 мільйона євро. Її уповноважена особа – така собі Людмила Шумахер – у минулому московська вчителька.

Однак Сергій Демидов і після угоди називав себе радником гендиректора німецького підприємства. Схоже на те, що, він через мирову угоду вивів свою власність на закордонну фірму. На прохання журналістів «Схем» про коментар екс-регіонал не відповів.



Тим часом поліція Одеси розслідувала інцидент зі знімальною групою програми на приготельному пляжі. Охоронцеві комплексу Grand Pettine оголошено підозру у перешкоджанні журналістській діяльності.

​На відомий широкому загалу одеський пляж Аркадія, де зосереджені популярні клуби і пляжні комплекси, потрапити можуть не всі.

На це масово нарікають і скаржаться місцевій владі.

Від 2007 року, окрім Конституції, Водного та Земельного кодексів, діяльність пляжів в Одесі регулюють ще й Правила обладнання та експлуатації пляжів.

«Ухвалили ось цей розподіл 70/30: 70%, які вони беруть в оренду, вони можуть використовувати під платні послуги, а ось ці 30% – під безкоштовні», – пояснює член робочої групи з розробки «Правил обладнання та експлуатації пляжів Одеси» Гліб Жаворонков.



До того ж вільними для проходу мають лишатись і 5 метрів уздовж води. Ось такі інформаційні таблички зі схемою розподілення територій на орендованому пляжі мають стояти біля входу до кожного з них.

На пляжі легендарного закладу Ibiza – ані 30-відсоткової території території, вільної від шезлонгів, ані 5-метрового проходу вздовж берега.

На невеличкому пляжі по сусідству ж, ніби на вільній від шезлонгів зоні, – сотні людей.

«Підприємці після того, як отримують в оренду територію, забувають, що, згідно з законом, це територія загального користування, – зауважує юристка, член робочої групи з розробки пляжних правил Світлана Попова. – Вони розставляють шезлонги, певні предмети послуг заздалегідь, і людині не залишається нічого, крім як сплатити за цю послугу, навіть якщо вона не хоче, а це – суттєве порушення законодавства».

Згідно з табличкою біля комплексу Itaka (належить одеським бізнесменам братам Твердовським), пляж має вільний прохід вздовж води та 30-відсоткову вільну від шезлонгів зону, але фактично це не так.

До того ж «Схемам» стало відомо про одне провадження в Аркадії. «У результаті підробки документів була захоплена частина берегозахисної споруди, яка належить Одеському морському торговельному порту. Розважальним закладом була захоплена ця територія і був відкритий ресторан», – пояснили в одеській поліції.

За нашими даними, воно стосується саме комплексу Itaka. Однак у самому закладі на прохання прокоментувати цю ситуацію не відреагували.



Власники одеського клубу «Боно» не залишили 5 метрів для вільного проходу вздовж берега.

Окрім того, іноземні бізнесмени-власники збудували тут просто на піску величезну капітальну споруду.

«Згідно з 90-ю статтею Водного кодексу, у межах 100-метрової зони вздовж урізу води взагалі не може бути ніяких споруд, крім гідротехнічних», – зазначає юристка Світлана Попова.

Активісти ж скаржаться, що це територія не для всіх.

«Наприклад, на територію пляжу, де розташований «Боно», ви не можете зайти, не придбавши квитка до цього закладу», – констатує член робочої групи з розробки «Правил обладнання та експлуатації пляжів Одеси» Гліб Жаворонков.

Журналісти «Схем» вирішили перевірити, чи справді це так. На вході знімальній групі зазначили, що пляж платний. Мінімальна сума, яку доведеться заплатити, щоб відпочити на території комплексу, – 100 гривень.

Програма надіслала запит його власникам щодо вільного доступу до води та вільні території, однак наразі відповіді не надійшло.

Комплекс Mantra – це проект відомих одеських власників розважальних закладів Михайла Серебріна та Дмитра Ковбасюка. Тут журналісти вирішили поставити експеримент та попроситися посидіти на піску.

«Це теж треба буде шезлонг оплачувати. Там просто викупили всю зону, завезли пісок, почистили море, тому, якщо ви хочете не купляти шезлонг, а просто поплавати, ви все одно оплачуєте послуги», – зазначила співробітниця закладу на вході. На запитання, як оплатити послугу «покупатися в морі», вона відповіла, що треба купувати шезлонг.

Наразі майже щодо всіх орендарів в Аркадії кримінальні провадження веде обласна прокуратура.

«На території пляжної зони не повинні бути розташовані споруди, які мають ознаки капітальних. 30 відсотків, які мають бути взагалі вільними для доступу, зайняті якимись дерев'яними доріжками, тапчанами, навісами, парасольками. Ці споруди створюють перешкоди для вільного доступу до урізу води, що заважає проводити водні процедури. На жаль, деякі судді відмовляють в задоволенні позивних вимог», – розповідає прокурор відділу прокуратури Одеської області Олег Радянський.

Лагуна не для всіх?

Пляж Лагуна збоку від Траси Здоров’я виглядає як пансіонат. Допитливих перехожих може насторожити хіба що чималий паркан.

З боку моря видно, що за ним – розкішні вілли.

Це щодо саме цього пляжу в одеситів влітку урвався терпець. Бо окрім того, що на березі моря під виглядом пансіонату з’явилася розкішна вілла, її власники ще й обгородили величезним парканом пляж.

Зрештою за такі радикальні дії поліція порушила провадження проти активістів. Проте не забула і про самого забудовника.

«Ми відкрили провадження за ознаками порушення, передбаченими статтею 356 ККУ (самоуправство). І з’ясували на підставі цієї статті, що не погоджено з відповідними профільними департаментами ці роботи», – зазначає провідний консультант начальника Одеської поліції Руслан Форостяк.



Раніше одесити бачили, як на пляж на вертольоті прилітав відомий екс-народний депутат від Партії регіонів, олігарх Василь Хмельницький, чим відверто вихвалявся. Однак вже влітку цього року він повідомив, що продав проблемний об’єкт, з якого планував зробити «високоякісний заклад».

Новий керівник так званого пансіонату керує ще десятками фірм, які одеські ЗМІ пов’язують із однією людиною – таємничим бізнесменом та бізнес-партнером мера Геннадія Труханова Володимиром Галантерником.

«За всіх мерів це був сірий кардинал, якому, наприклад, за Гурвіца передали «Привоз». Земля під «Привозом» (4,5 га) належить фірмам, афілійованим із Галантерником. Ніде його прізвище зазвичай не побачиш (окрім як серед засновників «Соцкомбанку»). Це сірий кардинал міста, який фактично спонсорує мерію», – розповідає активіст Гліб Жаворонков.

«Схеми» надіслали запит новому керівникові фірми-власника вілли із запитаннями: яка доля чекає на об’єкт та чи не з’явиться тут згодом новий паркан? Однак наразі відповідь не надійшла.

Боротьба чи вдавана боротьба?

На Ланжероні, як і в Аркадії, доволі багато орендарів, договори з якими намагається через суд розірвати прокуратура.

Так в інтерв’ю «Схемам» описує загальне бачення діяльності міських пляжів прокурор Олег Радянський: «Перш за все мають бути інтереси пересічних людей, громадян, сам таким є і бачу, що в нас коїться на пляжах. Повинна бути необхідна допомога, вільний доступ, рятівні пости, обстеження акваторії, і на пляжній території не повинно бути ніяких кафе, навісів».



Готель Skopelli – просто на піску.

Його почали зводити у 2012 році всупереч тому, що будувати у 100-метровій зоні від урізу води забороняють і Водний, і Земельний кодекси. При цьому власники пішли далі: вони просто використали підпірну стіну пляжу як фундамент. Одеські активісти вже кілька років борються з порушником, але марно.



«Місцева влада вдавала, що вона судилась, ДАБІ (Державна архітектурно-будівельна інспекція України – ред.) вдавала, що не скасовувала декларації, які поновлювали через суди. Ніяк законно це виникнути не могло і не виникло б, якби засновниками цього закладу не були на момент будівництва і узаконення дружина прокурора Коробка (начальника одного з відділів процесуального керівництва прокуратури Одеської області – ред.) і його кум (Володимир Лоташ – ред.)», – зазначає голова правління ГО «Збережемо Одесу самі» Юрій Нікітін.

Зараз за знесення цієї будівлі у суді виступає вже й обласна прокуратура. Утім, останній суд, який відбувся у березні, відомство програло.



«Цьому об’єкту і цій земельній ділянці буде приділена особисто мною увага, і, повірте мені, ніякий працівник прокуратури, чи хто б там не був власником, не буде там покриватися», – раніше наголошував прокурор області Олег Жученко.

5 вересня активісти знову прийшли під прокуратуру, яку взяли під посилену охорону. Оскільки Юрій Коробко систематично не з’являвся на зустрічі, принесли з собою картонний макет з його фото.

Однак несподівано прокурор все ж прийняв активістів: спочатку від запитань ухилявся, але згодом виклав козир –за його словами, дружина продала частину статутного капіталу невідомій особі і завірила це в невідомого нотаріуса.

На запитання «Схем» про те, чи не запитував прокурор свого кума (який частку у фірмі залишив) про незаконний готель, він відповів, що на такі теми вони не спілкуються.

Після розмови по суті прокурор заявив, що буде захищати репутацію у суді.

Скільки на пляжах заробляє Одеса?

То ж чи залишається в Одесі місце для пересічних пляжників, які не хочуть платити, та скільки взагалі людей можуть одночасно відпочити на морі?

«Ми могли б приймати близько 112 тисяч відпочивальників на добу. Сьогодні не більше ніж 60 ми можемо прийняти саме через те, що у нас пляжі вбиті ось таким от корупційним бізнесом, – констатує голова правління ГО «Збережемо Одесу самі» Юрій Нікітін. – Пляжі у нас вбиваються, перетворюючись на те, що повинно і може бути розташоване в інших місцях. Одеса – мільйонне місто. Якщо в вихідний день вдасться хоча б 3 відсоткам відпочити, то вже лишиться половина. Тобто не більше ніж 30 тисяч туристів ми можемо прийняти на своїх пляжах».

«Схеми» вирішили поцікавитися в мера Одеси Геннадія Труханова, чим виправдана така ситуація: можливо, місто-мільйонник таким чином заробляє собі на інші соціальні потреби?

Відповідь журналістам надали у профільному управлінні – інженерного захисту міста Одеса.

«У літні місяці всі пляжі орієнтовно приносять до скарбниці десь 800 тисяч – 1 мільйон гривень. А в зимові місяці і в неактивні – це близько 350–400 тисяч гривень. Ми очікуємо цього року (планова цифра) трохи більше ніж 8 мільйонів гривень. Зараз люди платять 25–30–40 тисяч гривень за свої пляжі. На жаль чи на щастя, залежно від того, на якому ви боці, у нас немає визначеної ціни орендної плати залежно від заробітку», – розповів в.о. начальника управління Геннадій Мірошниченко.

А от розірвати договори оренди можна тільки через суд. Однак тут статистика невтішна.​

Кожен має право на місце під сонцем

В Одeсі знімальна група «Схем» стала свідками того, як бeзцінні бeрeги захоплюють за підробними докумeнтами чи за допомогою хитрощів. Дeякі бізнесмени, користуючись прямою підтримкою влади, платять за оренду до бюджeту скромні суми, які тeоретично могли б бути вдесятеро більшими. При цьому на тeриторіях загального користування вони встановлюють свої закони: наприклад, відокрeмлюються від пересічних пляжників чи взагалі нe пропускають до води бeзкоштовно, забуваючи про конституційне право громадян.

Вирішити цю проблему вже взялися самі одесити радикальними методами. Але це можна ще зробити цивілізовано: розробити та ухвалити нові пляжні правила, спираючись на міжнародний досвід; посилити покарання для нечесних орендарів та контролювати його виконання правоохоронцями та судами, щоб у майбутньому кожному знайшлося місце під сонцем.