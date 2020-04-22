22 квітня у Запоріжжі відбулася акція на підтримку малого та середнього бізнесу, який був змушений тимчасово припинити роботу на час карантину. Щоб не порушувати вимоги карантину, захід відбувся у формі автопробігу, а учасники акції протесту не виходили з машин. До «мітингу» долучилася понад сотня підприємців на власних авто.

Учасники акції проїхалися центральним проспектом міста, зробивши зупинки біля будівель Запорізької ОДА та мерії. Там представник протестувальників передала офіційне звернення учасників протесту до органів влади.

«Якби працювали наші продуктові ринки, то гроші, які платять підприємці, єдиний податок йшли б в бюджет міста. А так всі наші супермаркети – з інших місті, і гроші підуть туди, де вони зареєстровані. Це найстрашніше, що покинули напризволяще саме своїх, тисячі підприємців, які залишились без коштів для існування», – розповіла одна з організаторів акції протесту, голова спілки підприємців «Ніка» Лідія Кривенко.

Серед вимог учасників акції – забезпечити на час карантину нульову ставку єдиного податку для 1 і 2 групи його платників, які не здійснюють діяльність через карантинні заходи, компенсувати малим підприємцям завдану матеріальну школу внаслідок заборони торгувати продуктами харчування на ринках тощо. Протестувальники також вважають за можливе відновлення роботи продуктових ринків та обіцяють у такому випадку дотримуватися всіх санітарно-епідеміологічних приписів.

Поспілкуватися з представником протестувальників не вийшли ані посадовці Запорізької ОДА, ані представники мерії. У преслужбі Запорізької мерії Радіо Свобода повідомили, що пропозиції і вимоги учасників акції будуть враховані при розробці місцевої програми виходу з кризи, зокрема щодо підтримки місцевого бізнесу. У Запорізькій ОДА поки офіційно акцію протесту підприємців не коментували.