«Є певна психологічна втома» – Зеленський про реакцію українців на карантин

Президент України Володимир Зеленський визнав, що багато українців утомилися від карантинних обмежень, запроваджених владою для протидії поширенню коронавірусної інфекції.

«Ми розуміємо, що є певна психологічна втома. COVID-19 втомив не тільки українців. Оскільки продовольчі ринки надзвичайно важливі для виживання та харчування багатьох громадян, потрібно думати, як дати їм можливість працювати безпечно», – заявив Зеленський на онлайн-нараді 27 квітня.

Як повідомило Радіо Свобода, можливість відновлення роботи 281 продовольчого ринку в Україні на своєму засіданні 29 квітня планує розглянути Кабінет міністрів.

Обговоренню питання відкриття ринків передували акції протесту підприємців, які вимагали реалізації свого конституційного права на працю.

Уряди багатьох країн світу вже оголосили про плани скасування значної частини карантинних обмежень.