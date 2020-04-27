У Норвегії учні молодших класів повернулися до школи

Норвегія 27 квітня знову відкрила початкові школи для наймолодших учнів, це сталося через тиждень після того, як у країні відкрилися дитячі садки. Школярі віком від шести до 10 років повернулися за парти після шести тижнів дистанційного навчання.

Обмеження тепер стосуються числа учнів – їх має бути до 15 в кожному класі. Деякі батьки вважають повернення до школи передчасним, зазначаючи, що у кількох працівників дитсадків коронавірус був виявлений минулого тижня, коли вони повернулися до роботи.

«Мене не здивує, якщо стане гірше, коли школи знову відкриються», – написав один із користувачів фейсбук-сторінки «Моя дитина не має бути морською свинкою для COVID-19», на яку підписалися майже 30 тисяч людей.

Норвегія поступово скасовує й інші обмеження, запроваджені 12 березня для боротьби з поширенням нового коронавірусу. Зокрема, від сьогодні перукарі та дерматологи отримали право відновити свою діяльність.

Все ще чинними є інші обмеження, такі як заборона на спортивні та культурні заходи, а також рекомендації щодо соціальної дистанції та гігієни.

«Ми не повинні послаблювати свій захист. Ми маємо наполегливо працювати, щоб тримати ситуацію під контролем. Якщо ми не будемо обережні, це може мати серйозні наслідки для інших. У гірших випадках нам доведеться знову посилити обмеження», – заявила прем’єр-міністр Ерна Солберг минулого тижня.

Станом на 26 квітня в Норвегії зареєстровано 7505 підтверджених випадків COVID-19, померли 193 людини. Загальна чисельність населення Норвегії – понад 5,3 мільйона людей.