Випадків COVID-19 в Україні за минулу добу побільшало на 392 – МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили про збільшення на 392 кількості підтверджених за минулу добу випадків COVID-19 в Україні. Таким чином кількість хворих сягнула 9009.

За даними МОЗ, 220 людей померли (116 чоловіків та 104 жінки), 864 людини одужали, з них 169 медиків.

«На амбулаторному лікуванні 6 176 пацієнтів, з них 490 дітей та 1 455 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 2 833 осіб, з них 124 дитини та 294 медики. На апараті штучної вентиляції легенів знаходиться 110 людей, у тому числі одна дитина та 7 медиків», – повідомили у МОЗ.

За даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 27 квітня загальна кількість випадків захворювання на COVID-19 у світі наблизилась до трьох мільйонів (2 971 831), понад 868 тисяч – одужали, понад 206,5 тисяч померли.