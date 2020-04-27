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27 квітня 2020, Київ 10:09
Новини | Коронавірус

Випадків COVID-19 в Україні за минулу добу побільшало на 392 – МОЗ

Жінка у медичній масці у парку та Троєщині в Києві, 24 квітня 2020 року

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили про збільшення на 392 кількості підтверджених за минулу добу випадків COVID-19 в Україні. Таким чином кількість хворих сягнула 9009.

За даними МОЗ, 220 людей померли (116 чоловіків та 104 жінки), 864 людини одужали, з них 169 медиків.

«На амбулаторному лікуванні 6 176 пацієнтів, з них 490 дітей та 1 455 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 2 833 осіб, з них 124 дитини та 294 медики. На апараті штучної вентиляції легенів знаходиться 110 людей, у тому числі одна дитина та 7 медиків», – повідомили у МОЗ.

За даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 27 квітня загальна кількість випадків захворювання на COVID-19 у світі наблизилась до трьох мільйонів (2 971 831), понад 868 тисяч – одужали, понад 206,5 тисяч померли.

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