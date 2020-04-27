Частина обмежень в Італії діятиме до винайдення вакцини від COVID-19 – Конте

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте оприлюднив план поступового пом’якшення запроваджених через COVID-19 карантинних обмежень, але наголосив, що частина заборон залишиться чинною до моменту винайдення вакцини від нової коронавірусної інфекції.

«Ми очікуємо дуже складного виклику. Ми житимемо з вірусом, і нам доведеться вживати всіх можливих запобіжних заходів», – сказав Конте, викладаючи дорожню карту відновлення активного життя в країні, замороженого з початку березня.

З 4 травня в Італії буде знову дозволена робота будівельних компаній, виробників і деяких оптовиків. Відкриються для прогулянок парки. Будуть дозволені сімейні відвідування і жалобні церемонії за участю не більш як 15 людей, але за умови збереження соціальної дистанції.

З 18 травня очікується відкриття магазинів роздрібної торгівлі, музеїв і бібліотек, а з червня – ресторанів, барів, салонів краси та перукарень. Школи залишаться закритими до початку наступного навчального року у вересні.

Італія стала однією з найбільш постраждалих від пандемії країн світу. За даними університету Джонса Гопкінса, в країні виявлено понад 197 тисяч випадків захворювання COVID-19. Від хвороби померли понад 26 тисяч людей. Жорсткий карантин в Італії був запроваджений із 10 березня.