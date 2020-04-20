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20 квітня 2020, Київ 13:16
Новини | Коронавірус

Італія попросила продовжити відрядження українських медпрацівників – Степанов

20 українських медиків прибули до Італії 4 квітня

Італія попросила продовжити відрядження українських медичних працівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Відрядження повинно було тривати два тижні, але було звернення італійської сторони щодо продовження ще на тиждень, тобто до 25 квітня, перебування наших медичних працівників в Італії. Після погодження з нашими фахівцями, які там перебувають, продовжили їм відповідне відрядження», – сказав Степанов.

20 українських медиків прибули до Італії 4 квітня. Вони допомагають місцевим боротися зі спалахом коронавірусної хвороби COVID-19 в Італії, де захворіли майже 180 тисяч людей.

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