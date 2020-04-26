Представник УПЦ (МП) заявив, що його не так процитувало російське агентство щодо коронавірусу в Києво-Печерській лаврі

Представник Української православної церкви (Московського патріархату), який повідомляв російському агентству «РБК» про коронавірусне захворювання всіх священників Києво-Печерської лаври, яка наразі перебуває в користуванні цього українського підрозділу Російської православної церкви, заявляє тепер, що його неправильно процитували.

«РБК» неправильно мене процитувало, некоректно. Я сказав, що фактично всі, хто захворіли, одужали. Усі монахи, які є в Лаврі, проходили моніторинг на наявність вірусу, самих монахів більше ніж 200, не те, що 100. Але МОЗ дало інформацію, що більше ніж 100 людей мають інфекцію, але ці дані були, здається, 2–3 тижні тому. А на сьогодні практично всі вже одужали, тому говорити, що там сьогодні 100 хворих – це некоректно. У лікарнях залишилося 3–4 людини», – наводить слова митрополита УПЦ (МП) Климента інтернет-видання «Українська правда».

За цим повідомленням, ніяких власних даних щодо кількості хворих у Лаврі речник не має і, за його словами, лише оперує даними Міністерства охорони здоров’я України.

Раніше 26 квітня російське агентство «РБК» з посиланням на чільного представника УПЦ (Московського патріархату) митрополита Климента повідомило, що, за його словами, в Києво-Печерській лаврі заражені коронавірусом уже всі священники українського підрозділу Російської православної церкви. Крім того, захворіли монахи, а також викладачі і студенти Київської духовної академії РПЦ в Україні, яка працює на території лаври, сказав голова інформаційно-просвітницького управління УПЦ (МП) митрополит Климент. За його повідомленням, загалом у Києво-Печерській лаврі заражені близько 150–200 осіб. При цьому, за словами діяча, більшість кліриків уже видужують, а померли через коронавірусну інфекцію троє з них. Зокрема, вже виписали з лікарні настоятеля цього монастиря митрополита Павла, заявив Климент російському агентству.

Києво-Печерська лавра, що є нині в користуванні УПЦ (МП), за рішенням київської влади була ще 13 квітня закрита на карантин через те, що в ній десятки її ченців та інших мешканців виявилися зараженими новим коронавірусом.

Також карантинні заходи були грубо порушені в двох інших монастирях зі статусом лавр в Україні, що теж нині перебувають у користуванні українського підрозділу РПЦ, – Почаївській у Тернопільській області і Святогірській у Донецькій.

Із цього приводу були відкриті кримінальні провадження за статтею 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням). Ця стаття в разі доведення вини передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

УПЦ (Московського патріархату) стала єдиною релігійною організацією в Україні, чільники якої закликали своїх вірян приходити на Великодні служби Божі, всупереч чинним обмеженням через поширення нового коронавірусу.

Канонічна помісна Православна церква України натомість закликала вірян не йти до храмів, а приєднуватися до служб Божих онлайн чи за допомогою відеотрансляцій, а паски освячувати свяченою водою самостійно. Із таким самим закликом виступила і Українська греко-католицька церква, що є частиною католицької спільноти, але дотримується східного обряду і юліанського календаря.

Напередодні цьогорічного Великодня, 17 квітня, президент України Володимир Зеленський закликав вірян українських християнських церков східних обрядів пропустити публічне святкування Великодня 19 квітня, щоб зменшити ризик поширення коронавірусної інфекції.

Кількість хворих на COVID-19 в Україні станом на ранок 26 квітня офіційно становила 8 617 осіб, із них померли 209 людей, одужали 840.

Загалом у світі, за інформацією Центру даних про коронавірус Університету імені Джонза Гопкінза у США, на цей час підтверджені 2 954 106 випадків коронавірусного захворювання, з них 205 398людей від нього померли, 860 875 уже видужали.