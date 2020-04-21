Івано-Франківщина: поліція склала адмінпротокол на священника УПЦ (МП) за порушення карантину

Поліцейські Івано-Франківської області 21 квітня склали адміністративний протокол за священника Української православної церкви (Московського патріархату) за порушення карантинних обмежень, повідомляє пресслужба обласної поліції.

За даними правоохоронців, поліцейські виявили перевищення допустимої кількості людей на території храму

«Працівниками поліції під час охорони публічного порядку було виявлено порушення, а саме під час богослужіння на території церкви перебувало більше 10 людей без засобів індивідуального захисту, які не дотримувалися дистанції. На священника було складено адмінпротокол за статтею 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей – ред.), адже він був суб’єктом проведення релігійного заходу», – йдеться в повідомленні.

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В разі встановлення судом провини штраф за порушення карантинних обмежень за статтею 44-3 Кодексу про адміністративні правопорушення може становити від 17 до 34 тисяч гривень.

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко 20 квітня заявив, що всі священнослужителі, які під час святкування Великодня порушили карантинні обмеження, будуть притягнуті до відповідальності.

За даними МВС, станом на ранок 19 квітня, в церковних заходах із нагоди Великодня, всупереч закликам влади дотримуватися карантинних обмежень, узяли участь майже 130 тисяч громадян (минулого року, коли обмежень не було, це число сягало більш ніж семи мільйонів). Уже тоді було повідомлено, що при цьому правоохоронці зафіксували 19 випадків порушення карантинних обмежень у 13 областях, найбільше з них – у Донецькій.

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Найгрубіші порушення зафіксували в Почаївській лаврі на Тернопільщині і в Святогірській на Донеччині. Провадження відкрили за статтею 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням). Ця стаття в разі доведення вини передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.