Радіо Свобода Daily: Прем’єр анонсував продовження карантину, але з пом’якшенням у деяких сферах

Шмигаль анонсував продовження карантину, але обіцяв пом’якшення у деяких сферах

Кабінет міністрів України планує продовжити карантин, про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів в інтерв’ю агентству «РБК-Україна». Зокрема, він навів розрахунки Національної академії наук України, згідно з якими очікуються два піки захворюваності: за його словами, це орієнтовно на кінець квітня і між 3 та 8 травня.

При цьому він додав, що планується пом’якшити деякі заходи «у двох-трьох сферах уже цього тижня». Агентство не повідомляє, чи називав Шмигаль ці сфери конкретно.

В МВС повідомили, що зроблять зі священниками, які порушили карантинні вимоги

Поліція вже розпочала щонайменше п’ять кримінальних проваджень через порушення карантинних вимог у православних храмах на Великдень. Усі вони пов’язані з храмами Української православної церкви (Московського патріархату). Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в ефірі «Україна-24» заявив, що всі священнослужителі, які порушили карантинні вимоги, будуть притягнуті до тієї чи іншої форми відповідальності.

«Якщо хтось захворіє з тих парафіян, які були в храмі того дня, і, не дай Боже, помре, це може бути кримінальний термін, позбавлення волі. Якщо ніхто не захворіє, і це покаже статистика протягом найближчого тижня-півтора, – це буде штраф або умовний термін. Але ніхто полишати цього просто так не буде», – заявив Геращенко.

Почаїв закривають на в’їзд і виїзд

Почаїв із його лаврою в користуванні УПЦ (МП), яка порушила карантин, закривають на в’їзд і виїзд із 10-ї години 21 квітня. Таке рішення ухвалив Кременецький районний штаб із надзвичайних ситуацій після того, як за останню добу кількість хворих на коронавірус у Почаєві зросла на 13 осіб. Контрольно-пропускні пункти в Почаєві посилюють військовослужбовцями і рятувальниками, які проводитимуть дезінфекцію і знезараження автомобілів.

За даними санітарної служби Тернопільської області, трьох священників і 5 хористів Почаївської лаври підтвердили коронавірус. Ці люди живуть у різних населених пунктах Тернопільщини.

Чи надовго карантин і коли буде вакцина? Думки медика-блогера про коронавірус

Скільки людей уже безсимптомно перехворіли на коронавірус? Коли завершиться карантин? Чому COVID-19​ лікують протималярійними препаратами? Чи з’явиться вакцина і чи вигідна пандемія фармацевтам?

Журналісти Радіо Свобода обговорили останні новини і чутки щодо COVID-19​ із відомим медичним блогером, кандидатом медичних наук – лікарем-анастезіологом Андрієм Сем'янківим.

Британський вірусолог про небезпеку другої хвилі коронавірусу і критерії виходу з карантину​

Також пропонуємо почитати інтерв’ю з британським вірусологом із Ланкастерського університету доктором Мухаммадом Муніром, який пояснив – чому друга хвиля інфікування на коронавірус COVID-19 більш небезпечна, ніж перша? Так коли можна скасовувати карантин та що необхідно врахувати?

Кілька європейських країн починають послаблювати карантин

Тим часом, кілька європейських країн починають послаблювати карантин на тлі економічного та соціального тиску. З 20 квітня в Німеччині дозволяють відновлювати роботу малим та середнім крамницям. При цьому громадяни мають зберігати соціальну дистанцію. Зазначається, що ця вимога збережеться на «багато місяців», допоки не відкриють вакцину.

Швейцарія, Данія та Фінляндія починають відновлювати роботу шкіл та крамниць. Бельгія, Греція та Португалія заявили, що розробляють план відновлення економіки в травні. Чехія також дозволяє відкрити малі крамниці.

«Це дуже страшно насправді»: волонтер про пожежі у Зоні відчуження та на Житомирщині

У Зоні відчуження та поліських лісах Житомирщини тривають пожежі. Через них Київ наприкінці тижня перед Великоднем накрило смогом, українська столиця декілька днів поспіль тримала лідерство у світі за рівнем забрудненості повітря. А Національна гвардія навіть почала антидиверсійну операцію через лісові пожежі.

Радіо Свобода поспілкувалося зі співробітником Чорнобильскої зони відчуження та гідом, а зараз – волонтером Дмитром Шибаловим, який допомагає пожежникам та погорільцям у постраждалих селах Полісся і попросило розповісти, що там відбувається.

Крутіший, ніж Трамп? Як Зеленський переконував виборців у соцмережах

Соцмережі відіграють дедалі вагомішу роль у політиці. Керівник діджитал напрямку кандидата у президенти України Володимира Зеленського не раз порівнював свою роботу з командою Дональда Трампа. Ми працювали з аудиторією глибше, казав Михайло Федоров, який тепер став віцепрем'єром. «Ми крутіші», переконаний і президент України. Чи справді команда Зеленського переплюнула американців? Що саме об’єднує онлайн-кампанії, а що було суттєво іншим? Про це у матеріалі Радіо Свобода до річниці президентських виборів в Україні.

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