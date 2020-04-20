Нацгвардія почала антидиверсійну операцію через лісові пожежі – Аваков

Національна гвардія почала антидиверсійну операцію через лісові пожежі, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у Facebook.

За його словами, 19 квітня під час облету на площі в сто метрів виявили чотири «феномени» – невеликі ділянки вогню в лісі.

«Створив спеціальну групу МВС, Нацгвардія почала антидиверсійну операцію в лісі... Але які ж негідники... Тисячі наших не сплять на пожежі цілодобово, хапають пил і радіацію, а хтось з-за рогу… Ох попадетеся! А попадетеся точно! І штрафом вже не відбудетеся», – написав Аваков у Facebook.

Пожежі в Чорнобильській зоні спалахнули 4 квітня. 14 квітня влада повідомила, що вогонь вдалося загасити, зокрема, завдяки дощу. Триває гасіння окремих тліючих ділянок.

16 квітня Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що в Чорнобильскій зоні внаслідок шквальних поривів вітру у другій половині дня відбулося ускладнення ситуації. Там з’явилися нові три осередки тління, «які не є масштабними та не мають загрозливого характеру».

Рятувальники продовжують гасити три осередки пожежі в Чорнобильській зоні та ще два – у Житомирській.