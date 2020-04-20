У Чорнобильській зоні вдалося ліквідувати один осередок пожежі – ДСНС

У Чорнобильській зоні вдалося ліквідувати один осередок пожежі, повідомив директор департаменту реагування на надзвичайні ситуації Володимир Демчук.

«У Чорнобильській зоні вдалося ліквідувати один осередок пожежі поблизу селища Корогод. На цей час основні зусилля спрямовані на гасіння інших трьох осередків поблизу населених пунктів Розсоха, Крива Гора та Рудьки, а також двох торф’яників в осередках, пройдених вогнем. Найбільш складний осередок пожежі – біля села Рудьки, де вживаються усі можливі засоби щодо недопущення переходу пожежі на територію Білорусі», – розповів Демчук.

За його словами, інші два осередки не несуть загрози лісовим масивам та іншим територіям зони відчуження.

Демчук наголосив, що радіаційний фон у Києві, Київській області та зоні відчуження – у межах природних фонових значень.

У Житомирській області локалізували два осередки з чотирьох (поблизу сіл Бережесть та Гладковичі). Вогонь продовжують гасити на територіях Виступовецького та Словечанського лісництв.

Пожежі в Чорнобильській зоні спалахнули 4 квітня. 14 квітня влада повідомила, що вогонь вдалося загасити, зокрема, завдяки дощу. Триває гасіння окремих тліючих ділянок.

16 квітня Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що в Чорнобильскій зоні внаслідок шквальних поривів вітру у другій половині дня відбулося ускладнення ситуації. Там з’явилися нові три осередки тління, «які не є масштабними та не мають загрозливого характеру».