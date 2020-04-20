Прем’єр розповів, що планується з карантином в Україні

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що планується робити надалі з нині чинними карантинними обмеженнями через поширення коронавірусного захворювання COVID-19.

Кабінет міністрів України планує продовжити карантин, але водночас пом’якшити деякі заходи в окремих сферах уже цього тижня, сказав він в інтерв’ю агентству «РБК-Україна».

Зокрема, він навів нещодавно отримані Кабміном розрахунки Національної академії наук України, згідно з якими очікується два піки захворюваності: за його словами, це орієнтовно на кінець квітня і між 3 і 8 травня.

При цьому він додав, що цього тижня попередньо планується пом’якшити деякі заходи.

Як сказав прем’єр, на засіданні Кабміну, найімовірніше, базуючись на згаданих розрахунках НАНУ, ухвалять рішення продовжити карантин. Але, додав він, «плануємо пом’якшити деякі заходи у двох-трьох сферах уже цього тижня».

Агентство не повідомляє, чи називав Шмигаль ці сфери конкретно. Також воно не уточнює, коли взяло це інтерв’ю, повний текст якого на цей момент іще не опублікований.

Раніше 20 квітня прем’єр на традиційній нараді щодо подолання епідемії коронавірусу доповідав президентові України Володимирові Зеленському, що Кабінет міністрів очікує піку захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19 на початку травня, а після його проходження почнуть упроваджувати антикризові заходи для підтримки економіки.

Цього ж дня, 20 квітня, ввечері головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив тому ж агентству «РБК-Україна», що карантин в Україні можуть продовжити як мінімум до 12 травня, але деяке пом’якшення карантину в Україні можливе вже з 27 квітня. При цьому він уточнив, що остаточне рішення щодо продовження чи скорочення карантину ухвалить уряд на засіданні 22 квітня.

Кілька днів тому, 17 квітня, президент України Володимир Зеленський припустив пом’якшення карантинних заходів після 24 квітня за умови, якщо ситуація з поширенням коронавірусної інфекції не буде погіршуватися.

Віктор Ляшко того ж дня, 17 квітня, в етері Радіо Свобода наголосив, що продовження карантину буде залежати від того, чи не відбудеться в Україні стрімкий стрибок кількості захворювань після святкування Великодня. За його словами, якщо кількість нових хворих зростатиме більше ніж на 2% від усіх інфікованих, то карантинні заходи продовжать, адже в такому разі система охорони здоров’я може не впоратися.

12 березня в Україні почався карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і з метою не допустити її поширення. Він мав тривати до 3 квітня, але згодом уряд продовжив його ще на три тижні – до 24 квітня.

Але напередодні і в час святкування Великодня в низці храмів, головно українського підрозділу Російської православної церкви – УПЦ (МП), – сталася низка масових порушень карантинних заходів. Через це в Україні побоюються нового сплеску заражень, який може виявитися наступними днями.