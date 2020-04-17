Карантинні заходи можуть бути пом’якшені після 24 квітня – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський допускає пом’якшення карантинних заходів після 24 квітня, якщо ситуація з поширенням коронавірусної інфекції не погіршуватиметься.



«Частково людей потрібно буде відпускати на роботу, частково ті галузі, які для нас дуже важливі, будуть відкриватися. Частково може бути пом’якшення в травні щодо транспорту. Тобто, такі речі будуть, якщо не буде дуже великої хвилі (нових хворих на COVID-19 – ред.), – сказав Зеленський в ефірі програми Савіка Шустера на телеканалі «Україна» 17 квітня.

Громадський транспорт в Україні запрацює не раніше ніж у червні, повідомив 17 квітня міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв'ю «24 каналу». Він пояснив, що в травні в Україні спостерігатиметься пік захворюваності. «Коли хвиля піде на пониження, тоді можна відновлювати роботу громадського транспорту, щоб він працював стабільно. Водночас ми розуміємо, що певні обмеження все одно будуть», – заявив Криклій.

В Україні станом на 09:00 17 квітня зафіксовано 4662 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. За попередню добу зафіксований рекордний приріст нових випадків захворювання – 501.

12 березня в Україні розпочався карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і щоб не допустити її поширення. Він мав тривати до 3 квітня, однак згодом уряд продовжив його ще на три тижні – до 24 квітня.

У межах карантину в Україні скасували міжміські пасажирські перевезення.