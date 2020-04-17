У Японії кожний громадянин отримає по 100 тисяч ієн допомоги через COVID-19

Кожен громадянин Японії отримає по 100 тисяч ієн (це приблизно 926 доларів) економічної підтримки на тлі поширення коронавірусної інфекції, повідомив прем’єр-міністр країни Сіндзо Абе.

Спершу влада хотіла виплатити по 300 тисяч ієн (майже 2800 доларів) лише домогосподарствам, які зможуть довести падіння своїх доходів, однак пізніше прем’єр вирішив розширити програму підтримки, знизивши розмір виплат.

На підтримку економіки в 2020 році уряд Японії витратить 108,2 трильйона ієн.

У США зараз виплачують по 1200 доларів дорослим жителям і 500 на дитину. Президент Дональд Трамп оголосив про додатковий антикризовий пакет заходів підтримки і закликав Конгрес виділити 250 мільярдів доларів на разові грошові виплати населенню.

В Україні, за словами президента Володимира Зеленського в ефірі програми Савіка Шустера на телеканалі «Україна», влада розробила програму підтримки пенсіонерів, які досягли 80-річного віку – їм додали до пенсії 500 гривень. Зеленський уточнив, що ці кошти їм додали назавжди, а не лише на час карантину.

Така ж програма розробляється до наступного року для людей віком понад 75 років .

Крім того, усім пенсіонерам, які отримують 5 тисяч гривень і менше, за словами Зеленського, виплатять по 1 тисячі гривень єдиноразово.

1 травня буде проведена індексація пенсій для всіх пенсіонерів, включно з тими, яким додали 500 чи 1000 гривень, додав президент. Упродовж кількох попередніх років така індексація відбувалася 1 березня.