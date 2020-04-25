У «Європейській солідарності» прокоментували намір Росії відправити «допомогу» для УПЦ (МП)

В опозиційній партії «Європейська солідарність» звинуватили Росію в тому, що Українська православна церква (Московського патріархату) порушувала карантин на Великодні свята. Про це йдеться в заяві народної депутатки від «ЄС» Ірини Фріз, яку зацитувала пресслужба партії.

«Росія стоїть за тим, що саме УПЦ (МП) закликала вірян не боятися та йти на Великодні свята до їх храмів. Фото з Святогірської та Почаївської лаври в пасхальні дні є доказом того, що порушувались не лише карантині заходи, а й те, що в такий спосіб Кремлем через московську церкву в Україні проводилась спецоперація на наших теренах», – йдеться в заяві Фріз.

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На думку парламентарки, в разі допуску гуманітарної допомоги на територію України представники Росії, які її супроводжують, спробують взяти території Києво-Печерської, Святогірської та Почаївської лавр під контроль.​

«Сьогодні «гумконовоі» від Кремля можуть бути спрямовані виключно на поки непідконтрольну та окуповану Путіним територію України. Допуск під будь-яким виглядом цих «гуманітарних» вантажів до Києва чи інших міст є прямою зрадою національних інтересів держави», – вважає народна депутатка.

Крім того, вона нагадує, що в самій Росії кількість хворих перевищує 68,5 тисяч людей, тож російська влада може допомогти передусім їм.

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23 квітня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова підтвердила, що російська омбудсменка Тетяна Москалькова звернулася до неї з проханням посприяти передачі Україні «гуманітарної допомоги» з Росії. Цей вантаж призначений для Києво-Печерської лаври, де триває спалах коронавірусної хвороби COVID-19.

Третя лавра в Україні, Києво-Печерська, що є нині в користуванні УПЦ (МП), за рішенням київської влади закрита на карантин через те, що в ній десятки її ченців та інших мешканців виявилися зараженими новим коронавірусом. 13 квітня її закрили на карантин. На в’їзд та виїзд також закритий Почаїв, де розташована лавра.