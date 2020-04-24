В Одесі горіла господарча будівля монастиря УПЦ (МП)

В Одесі сталася пожежа на території чоловічого монастиря Української православної церкви (Московського патріархату), горіли господарчі будівлі. У цьому ж монастирі знаходиться резиденція митрополита УПЦ (МП) в Одесі й Ізмаїлі Агафангела. В поліції розслідують підпал.

Як повідомляє прес-служба ДСНС в Одеській області, повідомлення про пожежу надійшли 24 квітня о 00:40. Пожежникам повідомили про загоряння будівлі на території Свято-Успенського чоловічого монастиря.

Пожежу на площі 480 кв. м. локалізували та ліквідували приблизно за 3 години. Вогонь знищив господарську будівлю, дрова, сіно, лакофарбові матеріали в тарі. В ліквідації пожежі брали участь 24 працівники ДСНС і шість одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Прес-служба єпархії УПЦ (МП) в Одесі заявила, що протягом останніх двох тижнів це вже четверта пожежа на території храмів чи монастирів їхньої церкви. За даними прес-служби, пожежа в Свято-Успенському монастирі – це підпал.

«Свідки стверджують, що невідомий кинув пляшки із запалювальною сумішшю під монастирські машини «Toyota Hiace» і «ВАЗ-2107». Займання вдалося відразу загасити силами мешканців монастиря за допомогою вогнегасників. В той же час розпочалась пожежа в господарчому приміщенні», – говориться в повідомлені прес-служби. Туди вже викликали пожежників, уточнюють в церкві .

Поліція повідомляє, що внаслідок пожежі травми зазнав 46-річний священник, який допомагав гасити вогонь. Його доставили до лікарні з діагнозом «закрите пошкодження гомілкостопного суглобу». За даними прес-служби єпархії, постраждалого звуть архімандрит Володимир (Якименко).

Відомості щодо пожежі внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Як повідомив начальник Київського районного відділу поліції Вячеслав Барба, слідство розглядає декілька версій події, одна з яких – підпал.